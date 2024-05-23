1 Mayıs kutlamaları gerekçesiyle 27 kişi daha tutuklandı

1 Mayıs kutlamaları dolayısıyla cezaevine konulanların sayısı 76'ya çıktı. Önceki gün "toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet" ve "polise mukavemet" iddiasıyla gözaltına alınan 27 kişi bugün İstanbul'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.