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Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2024 21:09
 ~ Son Güncelleme: 24 Mayıs 2024 13:56
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1 Mayıs kutlamaları gerekçesiyle 27 kişi daha tutuklandı

1 Mayıs kutlamaları dolayısıyla cezaevine konulanların sayısı 76'ya çıktı. Önceki gün "toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet" ve "polise mukavemet" iddiasıyla gözaltına alınan 27 kişi bugün İstanbul'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
1 Mayıs kutlamaları gerekçesiyle 27 kişi daha tutuklandı
1 Mayıs'ta Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyenlere polis engeli

İstanbul'da 21 Mayıs sabahı evlerine yapılan baskında gözaltına alınan 27 kişinin hepsi çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. 

İstanbul’da 3. dalga '1 Mayıs' operasyonu
İstanbul’da 3. dalga '1 Mayıs' operasyonu
21 Mayıs 2024

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının tamamlanması üzerine tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılan 27 kişinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi. 

Toplam 1 Mayıs tutuklusu sayısı 76'ya çıktı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim Meydanı'ndaki etkinliklerle kutlamak üzere yürüyüşe geçen 217 kişiden 38'i birinci dalga operasyonlarda tutuklanmıştı.

İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı
İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı
5 Mayıs 2024

5 Mayıs'taki ikinci dalga operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 11'i de 7 Mayıs'ta mahkemece tutuklanmıştı. 

22 Mayıs'taki üçüncü dalga operasyonlarda "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine mukavemet" iddiasıyla gözaltı kararı verilen 39 kişiden 27'sinin bugün gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasıyla 1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla cezaevine konulanların sayısı 76'ya yükseldi. 

(AEK)

1 Mayıs Saraçhane Taksim
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