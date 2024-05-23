1 Mayıs kutlamaları gerekçesiyle 27 kişi daha tutuklandı
İstanbul'da 21 Mayıs sabahı evlerine yapılan baskında gözaltına alınan 27 kişinin hepsi çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.
İstanbul’da 3. dalga '1 Mayıs' operasyonu
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının tamamlanması üzerine tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılan 27 kişinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.
Toplam 1 Mayıs tutuklusu sayısı 76'ya çıktı
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim Meydanı'ndaki etkinliklerle kutlamak üzere yürüyüşe geçen 217 kişiden 38'i birinci dalga operasyonlarda tutuklanmıştı.
İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı
5 Mayıs'taki ikinci dalga operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 11'i de 7 Mayıs'ta mahkemece tutuklanmıştı.
22 Mayıs'taki üçüncü dalga operasyonlarda "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine mukavemet" iddiasıyla gözaltı kararı verilen 39 kişiden 27'sinin bugün gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasıyla 1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla cezaevine konulanların sayısı 76'ya yükseldi.
(AEK)