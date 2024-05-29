1 Mayıs iddianamesi: Savcı 42 kişi için 567 yıla kadar hapis istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’da 1 Mayıs’a katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 42 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli savcı Mehmet Ünsal, iddianameyi şüpheli sayısının fazla olduğu gerekçesiyle ikiye ayırdı.

İki iddianamede de sanıklar için ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kamu malına zarar verme’ suçlarından ceza istedi. 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

İlk iddianamede 30, ikinci iddianamede ise 12 kişi bulunuyor. İki ayrı iddianameyle yargılanacak 42 kişi için istenen ceza miktarı ise toplamda 567 yıl. İddianamede 19 polis de müşteki konumunda.

İlk iddianamede olan isimler: Agit Yanar, Alev Palo, Arif Terzi, Ayşe Beliz İnce, Bekir Aslan, Can Ersoy, Ceyda Elmas, Dilbirin Erdem, Doğukan Gürbey, Ebubekir Güç, Efe Çolak, Ergin Çavik, Ferhat Ergen, Hividar Özdemir, İbrahim Erol, Mahir Gürz, Mehmet Şimşek, Mehmet Nazım Öztoprak, Meriç Bilman, Mizgin Biliceli, Muzaffer Can Özkan, Oktay Karadeniz, Rana Karaca, Sait Çetin, Savaş Çoban, Tutku Kırcalı, Yasin Ergen, Yasin Evren Öztürk, Yılmaz Yeter

İkinci iddianamedeki isimler: Ahmet Özgür Erdoğan, Bayram Metin Coşkun, Bilal Faruk Başaran, Çağla Tanışlar, Fatma Nur Uğur, Habilhan Yapar, Merve Yeşilyurt, Öyküm Bozkurt, Özenç Cevahir, Serdar Oğuz, Serkan Uşak, Umut Kabaklı

Damacanayla polis kalkanına vurma iddiası

Savcı iddianamede “çeşitli konfederasyon, sendika, sivil toplum kuruluşu ile marjinal grup ve oluşumların 1 Mayıs’ta yasak kararına rağmen Taksim Meydanı’na ‘kanunsuz yürüyüş’ gerçekleştirmek istediklerini” savundu.

Fatih Kaymakamlığının ‘yasaklama kararı’ olduğunu söyleyerek iddianameye Bozdoğan Kemeri önüne konuşturulan polislerin ve olayların fotoğraflarını koydu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile beraberindekilerin yürüyüş için polisle müzakere yaptığından bahseden Savcı Ünsal, izin verilmemesi üzerine yaklaşık 150 kişinin polise saldırdığını iddia etti.

Eylemcileri taş, su damacanası, flama sopası, elleri ve tekmelerle polis kalkanlarına vurmakla itham eden Savcı Ünsal, 107 kalkan, 22 kask, 23 gaz maskesi ile 1 polis telsizinin de zarar gördüğünü yazdı.

Savcı ayrıca “Kalabalık ve yaşanılan arbedenin büyük olması nedeniyle hangi şüphelin hangi müştekiyi yaraladığının tespitinin mümkün olmadığını” belirtti. Ancak yine de ‘kasten yaralama’ suçlamasından ceza istedi.

Savcı fotoğrafta yargılanacak olan sanığın "elindeki sert cisim ile (damacana su şişesi) emniyet görevlilerine saldırdığını" iddia ediyor.

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(HA)