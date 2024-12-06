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Yayın Tarihi: 6 Aralık 2024 16:45
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2024 16:48
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1 Mayıs davasında yargılanan 17 kişi beraat etti

Sanıklar hakkında, "2911 Sayılı Kanun'a Muhalefet", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamalarıyla 2 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
1 Mayıs davasında yargılanan 17 kişi beraat etti
Fotoğraf: Ali Dinç / 1 Mayıs 2024

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane’den Taksim’e yürümek isterken gözaltına alınan 17 kişi hakkında açılan davada karar açıklandı.

Sanıklar, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından beraat etti.

Davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanıkların katılmadığı duruşmada avukatlar hazırdı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Mahkeme heyeti, sanıkların suçlandığı eylemlerin yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek tüm suçlamalardan beraat kararı verdi.

Sanıklar hakkında, "2911 Sayılı Kanun'a Muhalefet", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamalarıyla 2 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ancak mahkeme, eylemlerin belirtilen suçları oluşturmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
haber 1 MAYIS 1 Mayıs 2024
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