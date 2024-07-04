1 Mayıs davasında tutuklu sanıklara tahliye

1 Mayıs eylemleriyle açılan davada yargılanan 8 kişi, ilk duruşmada tahliye edildi.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada, 8’i tutuklu yargılanan 12 kişi, “görevi yaptırmamak için direnmek”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak”, “kasten yaralama” ve kamu malına zarar verme” suçlamalarıyla hakim karşısındaydı. Davada 19 polis de müşteki olarak yer alıyor.

Tutuklu 8 sanık, Marmara (Silivri) Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

“Kendi evimizden mi kaçmışız?”

MLSA’dan Eylem Sonbahar’ın haberine göre, ilk savunmayı tutuklu sanıklardan Fatma Nur Uğur yaptı, temel bir hak için 1 Mayıs'a katıldığını belirtti: “İki aydır tutukluyuz, bize birkaç fotoğraf gösterildi. Bu net olmayan fotoğraflardan dolayı tutukluyuz. Kaçtıkları adresten alındı dediler ama gözaltına alındığım evin kira kontratı benim üzerime. Kendi evimizden mi kaçmışız?”

Ahmet Özgür Erdoğan da "Anayasal hakkını kullandığım için tutuklandım ve bu tutuklanmanın tedbir amaçlı değil, cezalandırma amaçlı olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

“Hepimiz işçiyiz, öğrenciyiz”

1 Mayıs'a neden katıldığına değinmek isteyen Umut Kabaklı, "Patronların kâr hırsı uğruna birçok kişi güvencesiz koşullarda çalışıyor. KYK yurtlarında yaşanan sorunları biliyoruz. Bizler marjinal grup gibi gösterilmek istendik. Hepimiz işçiyiz, öğrenciyiz. 1 Mayıs nefreti sonucunda bizlerin tutukluluğuna karar verildi" dedi.

1 Mayıs 1977'de katledilenleri anarak savunmasına başlayan Çağla Tanışlar, "Fanatik taraftar grupları Taksim'de kutlama yapabiliyor ama biz işçiler 1 Mayıs'ı kutlamak isterken Taksim bize yasaklanıyor" diye konuştu.

“Flamalarla yaralandım, şikayetçiyim”

Şikayetçi sıfatıyla beyanda bulunan polis memuru, "Ses yayın aracıyla defalarca uyarı yapılmasına rağmen grup dağılmadı. Ellerindeki flamalardan biriyle bana da vuruldu, dudağım yarıldı. Bu nedenle şikayetçiyim" dedi. Diğer şikayetçi polis de "Plastik mermi kullanımı söz konusu değil, biber tozu kapsülüydü. Onlar da zaten kişiye değil yere doğru atıldı"

Avukatlardan Ezgi Önalan İstanbul Valiliği'nin sitesinde önlemler ve kapatılacak yolların yazılı olduğunu söyleyerek "Bu 1 Mayıs'ta Taksim için yasaklama kararı olduğunu anlamına gelmez. Bu yargılamanın siyasi yargılamadan çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti.

Bir sonraki duruşma 7 Ocak 2025'te görülecek.

1 Mayıs davaları Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi’nin 1 Mayıs eylemlerine dair raporuna göre, 1 Mayıs’a dair 3 ayrı iddianame hazırlandı. Bu davalarda hakkında tutuklama kararı verilmiş 82 kişiden 41’i, avukatların itirazları, savcının bir kısım tahliye talebi, tensip incelemeleri ve tutuk inceleme duruşmalarında tahliye edildi. 41 kişi, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istediği için çeşitli suçlamalarla tutuklu. 41 kişiden 8’i dünkü duruşmada tahliye edildi, halen 33 kişi tutuklu. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada ilk duruşma 17 Temmuz’da görülecek. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinde, 4’ü tutuklu 11 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması da 4 Eylül 2024’te görülecek.

(AS)