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Yayın Tarihi: 29 Nisan 2025 14:30
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2025 15:53
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1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi: Şişli'den Taksim'e yürüyeceğiz

40’a yakın sendika, gençlik örgütü ve sosyalist kurumun inisiyatifiyle kurulan 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi, Taksim'e Şişli'den yürüyeceklerini açıkladı.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi: Şişli'den Taksim'e yürüyeceğiz
Fotoğraf ve video: Ali Dinç/bianet

1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi, 1 Mayıs programını açıkladı. Komite, 1 Mayıs’ta Şişli’de buluşulacağını duyurdu. 1 Mayıs saat 10.30’da Şişli Camii’ndeki buluşmanın ardından Taksim’e yürünecek.

Beyoğlu Asmalı Mecit’teki Ada Sahne’de düzenlenen basın toplantısına sosyalist örgütlerin, sendikaların, gençlik örgütlerinin ve üniversite dayanışmalarının temsilcileri katıldı.

1 Mayıs sabahı 10.30’da Şişli Camii önünde buluşacaklarını açıklayan komite, süreçte yaşanabilecek olası aksiliklere karşı iletişim, hukuk ve sağlık birimlerinin de hareket halinde olacağını bildirdi.

"Gençliğin coşkusuyla ayağa kalkacağız"

Komite adına açıklamayı Karayolları Taşımacılık Emekçileri Sendikası (KATAŞ-SEN) Genel Başkanı Şahin Başaraner okudu.

“Haklarımızdan, özgürlüklerimizden ve haklarımız için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi göstermek üzere 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız” diyen Başaraner, “Ülke tarihinin en ağır yoksullaştırma programı uygulanırken emeğin itirazını en gür sesle dillendireceğiz. Geleceksizlik dayatmasına isyan eden gençliğin coşkusuyla ayağa kalkacağız” dedi.

40’a yakın sendika, gençlik örgütü ve sosyalist kurumun inisiyatifiyle kurulan 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi’ne yeni katılımların devam ettiğini belirten Başaraner, 1 Mayıs 2025 Taksim programını şöyle açıkladı:

“1 Mayıs sabahı 10.30’da Şişli Camii önünde buluşacak ve tüm dostlarımızla buluştuktan sonra omuz omuza, ellerimizde karanfillerimiz, pankartlarımızla, emeğin ve özgürlüğün sloganlarıyla Taksim’e doğru yola çıkacağız. Bu süreçte yaşanabilecek olası aksiliklere karşı Tertip Komitesi’nin iletişim, hukuk ve sağlık birimleri de hareket halinde olacak. 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi olarak hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz ve yeni gelişmeler oldukça kamuoyu ile adım adım paylaşacağız.”

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
1 Mayıs Taksim taksim meydanı 1 mayıs taksim 1 Mayıs 2025
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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