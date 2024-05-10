Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezi, 1 Mayıs İşçi Bayramı’yla ilgili hak ihlallerine dair yazılı açıklama yaptı.

“1 Mayıs 2024: Yasaklar, işkence, hak ihlalleri” başlıklı açıklamaya göre, 1 Mayıs kutlamalarıyla ilişkili olarak Türkiye genelinde 268 kişi gözaltına alındı, 49 kişi tutuklandı. İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarına yönelik engellemeler nedeniyle başta işkence yasağı olmak üzere, pek çok temel hak ve özgürlük ihlal edildi.

5 günde 268 gözaltı

Açıklamaya göre, 23 Nisan - 5 Mayıs 2024 Tarihleri Arasında “1 Mayıs Etkinlikleri” kapsamındaki hak ihlalleri özetle şöyle:

* İstanbul’da sendikaların 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlama yönündeki başvuruları valilik tarafından reddedildi.

* 1 ilde (İstanbul) etkinliklere kolluk güçleri müdahale etti.

* 1 - 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında; İstanbul’da 259, Dersim’de 4, Maraş’ta 3, Aydın’da 2 kişi olmak üzere, Türkiye genelinde toplam 268 kişi gözaltına alındı.

* 1 - 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul’da; gerek etkinliklere müdahale sırasında gerekse daha sonra ev baskınlarıyla kolluk güçlerinin işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarına maruz kalarak gözaltına alınan toplam 259 kişiden 49’u tutuklandı, 28’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 210 kişi serbest bırakıldı.

* İstanbul’da gözaltına alınan kişilerden 35’i, adli suçlardan gözaltına alınan diğer kişilerle aynı nezarethanede tutulmalarına itiraz etmeleri üzerine kolluk güçlerinin fiziksel şiddetine maruz kaldı.

* İstanbul’da, valilik tarafından alınan tedbirler, kolluk güçleri tarafından yapılan engelleme ve müdahaleler, kişilerin gözaltına alınması sırasında ve gözaltı anında bir bütün olarak değerlendirildiğinde, işkence ve diğer kötü muamele yasağı, kişi güvenliği, ifade ve basın özgürlüğü, toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü, sağlığa erişim hakkı, seyahat özgürlüğü ihlal edildi.

İhlallerle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

(AS)