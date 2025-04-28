1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler anıldı

"Vazgeçemeyiz!”

Can “Taksim Meydanını kaybetmek ne demektir?” sorusuna ise cevabı şöyle verdi:

“Özgürlük ve eşitlik mücadelesinin, kitleselleşmesini yansıttığı alanlardan uzaklaşması demektir. Mekânlarla sürekliliğin yarattığı ruh ve anlam dünyasının ve alışkanlıkların kaybedilmesi demektir. Kitlelerden kitlelere tanışma, dayanışma, güç ve moral verme de sınırlanma, yüzeyselleşme, belirsiz, karışık ve köksüz bir görüntü vermek demektir. Vazgeçemeyiz!”