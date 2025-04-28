1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler anıldı
1 Mayıs 1977’de Taksim'deki 1 Mayıs kutlamasında 42 kişi hayatını kaybeden Taksim Kazancı Yokuşu’nda anıldı. Anmada “1 Mayıs 1977 Katliamını unutmuyoruz! Protesto ediyoruz” yazılı pankart açıldı.
1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor
78’liler Hareketi öncülüğünde gerçekleştirilen anmaya; Emekçi Hareket Partisi(EHP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Halkların Demokratik Kongresi, Yeni Dünya İçin Çağrı, Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER), Yeşil Sol Parti, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) katıldı.
"Taksim, 1 Mayıs meydanıdır"
Kitle adına basın açıklamasını 78’liler Hareketi Sözcüsü Celakettin Can okudu. Açıklamada Taksim’in 1 Mayıs meydanı olduğu vurgulandı.
“Taksim Meydanı’ndan, 1 Mayıs Meydanı’ndan vazgeçemeyin” diyen Celalettin Can, “Taksim’in taşına toprağına, ağaçlarına, eski Sular İdaresi duvarlarına milyonların söylediği özgürlük şarkıları, direniş ve devrim marşları sinmiştir” dedi.
🔴 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı— bianet (@bianet_org) April 28, 2025
🗣️ "Taksim 1 Mayıs meydanıdır. Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları yasaklıysa, 1 Mayıs yasaklıdır. 1 Mayıs meydanından vazgeçemeyiz"
📹: @alidnc4 https://t.co/93byFT87Rq pic.twitter.com/DjgdaTESMS
Can, 48 yıllık hesabın sorulmadığını belirterek, 1 Mayıs 1977 hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu’na anıt dikilmesi taleplerini dile getirdi.
"Vazgeçemeyiz!”
Can “Taksim Meydanını kaybetmek ne demektir?” sorusuna ise cevabı şöyle verdi:
“Özgürlük ve eşitlik mücadelesinin, kitleselleşmesini yansıttığı alanlardan uzaklaşması demektir. Mekânlarla sürekliliğin yarattığı ruh ve anlam dünyasının ve alışkanlıkların kaybedilmesi demektir. Kitlelerden kitlelere tanışma, dayanışma, güç ve moral verme de sınırlanma, yüzeyselleşme, belirsiz, karışık ve köksüz bir görüntü vermek demektir. Vazgeçemeyiz!”
Kazancı Yokuşu'nda karanfiller
Can, “Taksim meydanı, 1 Mayıs Meydanıdır, yasal olmalıdır! 1 Mayıs 1977'de bir katliamın suçluları ve güçleri yargılanmalıdır! Katledilenlerin anısına Taksim'de Kazancı yokuşu başına bir anıt yapılmalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Açıklamanın ardından Kazancı Yokuşu’na karanfiller bırakıldı, “1 Mayıs Katliamını unutmadık” sloganı atıldı.
(AD)