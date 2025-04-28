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Yayın Tarihi: 28 Nisan 2025 14:02
 ~ Son Güncelleme: 28 Nisan 2025 15:02
1 dk Okuma

1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler anıldı

1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu’nda yapılan anmada "Taksim, 1 Mayıs meydanıdır. Vazgeçemeyiz" denildi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Fotoğrafta “1 Mayıs 1977 Katliamını unutmuyoruz! Protesto ediyoruz” yazılı pankart arkasında anmaya katılan kitle görülüyor.
Fotoğraflar ve video: Ali Dinç/bianet

1 Mayıs 1977’de Taksim'deki 1 Mayıs kutlamasında 42 kişi hayatını kaybeden Taksim Kazancı Yokuşu’nda anıldı. Anmada “1 Mayıs 1977 Katliamını unutmuyoruz! Protesto ediyoruz” yazılı pankart açıldı.

1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor
1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor
2 Ocak 2000

78’liler Hareketi öncülüğünde gerçekleştirilen anmaya; Emekçi Hareket Partisi(EHP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Halkların Demokratik Kongresi, Yeni Dünya İçin Çağrı, Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER), Yeşil Sol Parti, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) katıldı.

Görseli Büyüt
Celalettin Can basın açıklamasını okuyor.
Celalettin Can basın açıklamasını okuyor.

"Taksim, 1 Mayıs meydanıdır"

Kitle adına basın açıklamasını 78’liler Hareketi Sözcüsü Celakettin Can okudu. Açıklamada Taksim’in 1 Mayıs meydanı olduğu vurgulandı.

“Taksim Meydanı’ndan, 1 Mayıs Meydanı’ndan vazgeçemeyin” diyen Celalettin Can, “Taksim’in taşına toprağına, ağaçlarına, eski Sular İdaresi duvarlarına milyonların söylediği özgürlük şarkıları, direniş ve devrim marşları sinmiştir” dedi.

Can, 48 yıllık hesabın sorulmadığını belirterek, 1 Mayıs 1977 hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu’na anıt dikilmesi taleplerini dile getirdi.

Görseli Büyüt

"Vazgeçemeyiz!”

Can “Taksim Meydanını kaybetmek ne demektir?” sorusuna ise cevabı şöyle verdi:

“Özgürlük ve eşitlik mücadelesinin, kitleselleşmesini yansıttığı alanlardan uzaklaşması demektir. Mekânlarla sürekliliğin yarattığı ruh ve anlam dünyasının ve alışkanlıkların kaybedilmesi demektir. Kitlelerden kitlelere tanışma, dayanışma, güç ve moral verme de sınırlanma, yüzeyselleşme, belirsiz, karışık ve köksüz bir görüntü vermek demektir. Vazgeçemeyiz!”

Görseli Büyüt

Kazancı Yokuşu'nda karanfiller

Can, “Taksim meydanı, 1 Mayıs Meydanıdır, yasal olmalıdır! 1 Mayıs 1977'de bir katliamın suçluları ve güçleri yargılanmalıdır! Katledilenlerin anısına Taksim'de Kazancı yokuşu başına bir anıt yapılmalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Açıklamanın ardından Kazancı Yokuşu’na karanfiller bırakıldı, “1 Mayıs Katliamını unutmadık” sloganı atıldı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
1 mayıs 1977 kazancı yokuşu
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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