“1 Kasım Dünya Kobanî Günü kutlu olsun”

1 Kasım, 2014 yılında Avrupa Birliği Türkiye Yurttaş Komisyonu (EUTCC) ve Peace Camping İnisiyatifi’nin IŞİD’e karşı yaptığı “Kobanî ve insanlık için küresel seferberlik” çağrısıyla “Dünya Kobanî Günü” olarak ilân edildi.

Çağrıya, Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Adolfo Perez Esquivel ve Amerikalı düşünür-dilbilimci Prof. Noam Chomsky’nin de aralarında bulunduğu, farklı ülkelerden 130 akademisyen, yazar ve gazeteci imza atmıştı.

Kobanî Günü’nün 11. yıldönümü vesilesiyle açıklama yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) şöyle dedi:

“Kuzey ve Doğu Suriye’nin Kobanî kentinde IŞİD karanlığına karşı kadınların öncülüğünde insanlığın kazandığı Kobanî zaferini 11’inci yıldönümünde selamlıyoruz. 11 yıl önce, ‘Kobanî’nin düşüşü tüm Kürdistan’ın düşüşü demektir’ bilinciyle Kobanî’de bir direniş örgütlendi ve tekçi, mezhepçi, erkek egemen zihniyete karşı insanlık tarihinin en görkemli direnişlerinden biri gerçekleşti. Bu direniş, halkların ortak bir yaşam kurduğu ve tüm dünyaya model olarak sunduğu Kuzey ve Doğu Suriye Yönetimi modeli ile tüm dünyaya ışık olmaya devam etmektedir. Kadın mücadelesi öncülüğünde geliştirilen Kobanî direnişi, bugün eşit ve özgür yaşamın umudu olan Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin gelişmesine zemin hazırlamıştır.

“İçinde bulunduğumuz bu tarihsel süreçte Ortadoğu merkezli yürüyen paylaşım savaşlarının yarattığı ağır toplumsal sonuçlar Sayın Abdullah Öcalan’ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın ne kadar yaşamsal olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Suriye’de küresel güçlerin ulus devletler eliyle kışkırttığı milliyetçilik ve mezhep çatışmaları ve derinleşen toplumsal kutuplaşma, Rojava’da somutlaşan toplumsal sistemin tek alternatif olduğunu göstermiştir. Sayın Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği Barış ve Demokratik Toplum paradigması ruhuyla, halkların inanç ve dayanışma ile kendi kaderlerini kendi elleriyle yazdığı Kobanî Devrimini selamlıyoruz, bu devrimci anlayışı geliştirme ve savunma kararlılığımızı yineliyoruz. 1 Kasım Dünya Kobanî Günü başta Kürt halkı olmak üzere tüm dünya halklarına kutlu olsun.”