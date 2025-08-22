1 Eylül'de "Demokratik toplum için barışa ses ver" çağrısı yükselecek

1 Eylül Dünya Barış Günü birçok ilde miting, yürüyüş ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kürt sorununun çözümü noktasında yürüyen süreçteki "demokrasi ve barış" vurgusu alanlara da taşınacak.

Demokratik Kurumlar Platformu (DKP), 1 Eylül kapsamında etkinlik takvimini duyururken, bu yılın sloganının "Demokratik toplum için barışa ses ver" olacağını açıkladı.

Urfa ve İstanbul'da 31 Ağustos'ta

Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Örgütlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Narin Gezgör, Urfa ve İstanbul'da yapılacak mitinglerin tarihini 31 Ağustos olarak açıkladı. Etkinlik takvimi hakkında bianet'e konuşan Gezgör, ayrıca Batman, Şırnak, Van ve Diyarbakır'da da kitlesel yürüyüşler yapılacağını söyledi.

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında bölgede devam eden "halk buluşmaları" hakkında bilgi veren Gezgör, şu ana kadar DKP olarak Türkiye'de ve tüm Kürt illerinde yaklaşık 2 bin 500 taneye yakın toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

"Barış dili yükselmeli"

Gezgör, buluşmalarda öne çıkan öneri ve taleplere ilişkin ise şunları söyledi:

"Öne çıkan temel düşünce şuydu; Sayın Öcalan ve onun ortaya koyduğu demokratik toplum perspektife halk sahip çıkıyor ve ön koşulunun da Türkiye ve Kürt halklarının hepsinin eşit düzlemde ortak bir yaşama katılabilmesi ile mümkün olacağı biliniyor. Bunun anayasal haklardan yararlanabilmesi noktasında gerçekleşebileceği öngörülüyor. Bunun içinde mevcut siyasal iktidarın adım atması gerektiği ve sorunun anayasal bir düzleme taşınması gerektiği üzerinden talepler ön plana çıktı. Basında kullanılan dilin, negatif bir dil değil; daha kapsayıcı, barış sürecini destekleyen, güçlendiren bir dil olması gerektiği tespiti öne çıktı."

"100 yıllık bir fırsat"

1 Eylül'ün yaklaşmasıyla platform olarak bir araya geldiklerini belirten Gezgör, "Gerçek anlamda barışın sağlanması için toplumun bütün dinamiklerine çağrı yaparak; toplumsal barışın ve demokratik toplumun inşasında ortak sesi yükseltme amacıyla 1 Eylül planlarımızı çıkardık. Bu hepimiz açısından tarihsel bir sorumluluk aynı zamanda. 100 yıllık bir fırsat olarak değerlendiriyoruz biz ve bu bu fırsatın da ortak kolektif bir iradeyle sahiplenilmesi, güçlendirilmesi ve çağrının amacına ulaştırılması üzerinden tüm 1 Eylül etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Talepler

Gezgör, bu yıl 1 Eylül günü alanlarda yükselecek taleplere ilişkin şunları aktardı:

"Kürt illerinde ön plana çıkan talep Sayın Öcalan'ın özgür koşullarda çalışabilmesi olacak. Nitekim aldığımız halk toplantılarında da açığa çıkan temel taleplerden bir tanesi buydu. Meclis'te oluşturulan komisyonla beraber iletişimde olduğumuz, tabanımızda açığa çıkan temel talep bu sürecin baş muhatabı olarak Sayın Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirilmesi gerektiğiydi. Bu talep mitinge de yansıyacak.

Diğer mesajımız da, toplumun tüm kesimlerinin hem toplumsal barışın inşası hem Türkiye'deki bütün halkları kapsayan demokratik bir anayasa ve barışın inşası için sorumluluk alan, aslında somut adımlar atarak bu süreci hızlandırmaya dönük talepler ön plana çıkacak."

Çağrı

Gezgör, son olarak şu çağrıyı yaptı:

"Bu hepimiz açısından, tüm Türkiye halkları açısından, hatta Ortadoğu halkları açısından bu çağrı ve çağrıyla birlikte gerçekleşen süreç bir fırsat aynı zamanda. O açıdan tüm Türkiye halklarını, toplumsal muhalefetini, sivil muhalefetini, 1 Eylül'deki eylem etkinlikleri etrafında bir araya gelmeye toplumsal barışın ne kadar elzem ve tarihi bir ihtiyaç olduğu noktasında ortak sesi, ortak çağrıyı hep beraber yükseltmeye davet ediyoruz."

(AB)