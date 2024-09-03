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HABER
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2024 09:55
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2024 09:57
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1 Eylül Barış Günü’nde gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı

DEM Parti Gençlik Meclisi: “Halaylarımızın ve pankartlarımızın bahane edildiği tüm bu operasyonlar örgütlü gençlik mücadelesinin korkuttuğu faşizmin saldırılarıdır.”

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
1 Eylül Barış Günü’nde gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

1 Eylül Barış Günü’nde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde gerçekleştirilen mitingde gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

Gözaltınan alınan 12 kişi dün (2 Eylül) Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne çıkarıldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, savcılıkta ifadeleri alınan 12 kişi, “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEM Parti Gençlik Meclisi’nden açıklama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi, sosyal medya hesabından tutuklamalara tepki göstererek şöyle dedi:

“Dün akşam Kadıköy'de 1 Eylül eylemine katılan 12 genç arkadaşımız tutukluluğa sevk edildi. Halaylarımızın ve pankartlarımızın bahane edildiği tüm bu operasyonlar örgütlü gençlik mücadelesinin korkuttuğu faşizmin saldırılarıdır. Faşizmin kolluk kuvvetleri ve mahkemeleri iyi bilmelidir ki, onurlu bir barışın tek yolu olan sosyalizm ve özgür Kürdistan mücadelemiz faşizmin kurumlarında yargılanamaz. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın.” (TY)

dem parti gençlik meclisi 1 eylül 1 Eylül Barış Günü tutuklama Abdullah Öcalan
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/galeri/kadinlarin-1-eylul-baris-gunu-eylemi-284729
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