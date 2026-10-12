1,5 milyon Filistinli çocuk dördüncü eğitim yılında da okulsuz

Uluslararası çocuk hakları örgütü Save the Children (Çocukları Kurtarın), İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 1,5 milyon Filistinli çocuğun üst üste dördüncü eğitim-öğretim yılında da güvenli ve nitelikli eğitimden mahrum kaldığını açıkladı.

Örgütün verilerine göre, Gazze’deki okul binalarının yüzde 97,5’i hasar gördü. Okulların yüzde 93’ünden fazlasının kapsamlı onarıma veya yeniden inşa edilmeye ihtiyacı var.

Gazze’deki 649 anaokulundan 563’ü (yüzde 86) yıkıldı, hasar gördü veya İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelerde kaldığı için erişilemez durumda.

Çocuklar okul yolunda öldürüldü

Save the Children, yeni eğitim yılının başlamasından bu yana İsrail saldırılarında Gazze’de okul çağındaki en az iki çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.

Deyr Belah’taki Sukaina Okulu’na düzenlenen saldırıda 7 yaşındaki Saadi Ghaliya, Gazze’nin batısında okuldan dönerken içinde bulunduğu aracın vurulması sonucu da 8 yaşındaki Vefa Akile babasıyla birlikte hayatını kaybetti.

Batı Şeria’nın Nablus kentinde ise İsrail güçleri iki okula baskın düzenleyerek Filistin bayraklarının kaldırılmasını istedi.

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"Okul, hayat demek"

Save the Children’a konuşan Batı Şeria’da yaşayan 13 yaşındaki Lama, “Eğitimimizi sürdürmek ve hayallerimizi gerçekleştirmek için çok büyük umutlarımız var” dedi.

Gazze’de yaşayan 13 yaşındaki Amjad ise “Benim için okul yalnızca matematik ve Arapça demek değil. Okul, hayat demek” sözleriyle eğitim hakkının önemini anlattı.

"Bir nesil geleceğinden mahrum bırakılıyor"

Save the Children Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Ahmad Alhendawi, eğitime erişimin engellenmesinin çocukların ruhsal sağlığını, gelişimini ve geleceğini tehdit ettiğini belirtti.

Okulların yalnızca öğrenme değil, aynı zamanda korunma ve psikososyal destek alanları olduğunu vurgulayan Alhendawi, şöyle konuştu:

Filistin’de eğitimin sistematik biçimde ortadan kaldırılması, bütün bir nesli öğrenme hakkından ve eğitimin mümkün kıldığı fırsatlardan, insan onuruna yaraşır bir yaşamdan ve gelecekten mahrum bırakıyor.

Save the Children, Filistinli çocukların eğitim hakkının güvence altına alınması ve okulların korunması çağrısında bulundu.

(NÖ)