Türkiye’de Perseid meteor yağmuru şöleni
Genellikle 12-13 Ağustos tarihlerinde zirve yapan Perseid meteor yağmuru, tüm dünyayla eşzamanlı olarak Türkiye’deki bazı kentlerde de izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Başta Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki antik su kemerinde, Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde ve Bergama Akrapolü'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.
Perseid meteor yağmuru, her yıl temmuz sonundan ağustos ortasına kadar gözlemlenebilen, en popüler ve en etkileyici meteor yağmurlarından biri.
Bu meteor yağmurunun kaynağı, Swift-Tuttle adlı bir kuyruklu yıldız.
Kuyruklu yıldız, yaklaşık 133 yılda bir Güneş'in etrafında döner ve ardında bıraktığı toz parçacıkları, Perseid meteor yağmurunun kaynağını oluşturur.
Atmosfere giren bu parçacıklar, yanarak ışık yayar ve bu da gökyüzünde "kayan yıldız" olarak bilinen meteorların görülmesine neden olur.
Perseid meteor yağmuru, antik çağlardan beri insanlar tarafından gözlemlenmiştir. Yüzyıllar boyunca farklı kültürler bu gökyüzü olayını yorumlamış ve ona anlamlar yüklemiştir.
Hıristiyan dünyasında "Aziz Lawrence'ın Gözyaşları" olarak da bilinir, çünkü 10 Ağustos'taki Aziz Lawrence Günü'ne yakın bir zamanda zirve yapar.
Bu dönemde saatte 60 ila 100 meteor görmek mümkündür.
Perseidler, parlak ve uzun izler bırakmasıyla bilinir, bu da onları diğer meteor yağmurlarına göre daha etkileyici kılar.
Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için teleskop veya dürbün gerekmez, çıplak gözle en iyi şekilde görülebilir. (TY)