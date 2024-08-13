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YAŞAM
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2024 10:01
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2024 10:01
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Türkiye’de Perseid meteor yağmuru şöleni

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Perseid meteor yağmuru, Türkiye'nin pek çok noktasından izlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye’de Perseid meteor yağmuru şöleni
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü, Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Genellikle 12-13 Ağustos tarihlerinde zirve yapan Perseid meteor yağmuru, tüm dünyayla eşzamanlı olarak Türkiye’deki bazı kentlerde de izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Görseli Büyüt
İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü.
İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü.

Başta Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki antik su kemerinde, Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde ve Bergama Akrapolü'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

Görseli Büyüt
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar.

Perseid meteor yağmuru, her yıl temmuz sonundan ağustos ortasına kadar gözlemlenebilen, en popüler ve en etkileyici meteor yağmurlarından biri.

Görseli Büyüt
Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü.
Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü.

Bu meteor yağmurunun kaynağı, Swift-Tuttle adlı bir kuyruklu yıldız.

Görseli Büyüt
İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü.
İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü.

Kuyruklu yıldız, yaklaşık 133 yılda bir Güneş'in etrafında döner ve ardında bıraktığı toz parçacıkları, Perseid meteor yağmurunun kaynağını oluşturur.

Görseli Büyüt
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar.

Atmosfere giren bu parçacıklar, yanarak ışık yayar ve bu da gökyüzünde "kayan yıldız" olarak bilinen meteorların görülmesine neden olur.

Görseli Büyüt
Aydın’ın Çine ilçesinde 2 bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen Kariada Gizemli Köyü.
Aydın’ın Çine ilçesinde 2 bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen Kariada Gizemli Köyü.

Perseid meteor yağmuru, antik çağlardan beri insanlar tarafından gözlemlenmiştir. Yüzyıllar boyunca farklı kültürler bu gökyüzü olayını yorumlamış ve ona anlamlar yüklemiştir.

Görseli Büyüt
Ankara, Nallıhan Kuş Cenneti.
Ankara, Nallıhan Kuş Cenneti.

Hıristiyan dünyasında "Aziz Lawrence'ın Gözyaşları" olarak da bilinir, çünkü 10 Ağustos'taki Aziz Lawrence Günü'ne yakın bir zamanda zirve yapar.

Görseli Büyüt
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi.

Bu dönemde saatte 60 ila 100 meteor görmek mümkündür.

Görseli Büyüt
Kırklareli'nin Kayalı köyü.
Kırklareli'nin Kayalı köyü.

Perseidler, parlak ve uzun izler bırakmasıyla bilinir, bu da onları diğer meteor yağmurlarına göre daha etkileyici kılar.

Görseli Büyüt
Çorum Çatak Tabiat Parkı.
Çorum Çatak Tabiat Parkı.

Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için teleskop veya dürbün gerekmez, çıplak gözle en iyi şekilde görülebilir. (TY)

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