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YT: Yayın Tarihi: 28.08.2026 08:31 28 Ağustos 2026 08:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.08.2026 08:39 28 Ağustos 2026 08:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Türkiye'de 'Kanlı Ay' manzaraları

28 Ağustos sabahının ilk saatlerinde gerçekleşen parçalı Ay tutulması Türkiye'nin farklı noktalarından gözlemlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye'de 'Kanlı Ay' manzaraları
Fotoğraf: AA
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Ay'ın bir bölümünün Dünya'nın gölgesine girmesiyle ortaya çıkan kızıl ve bakır tonları dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Görseli Büyüt

Ay, tutulma sırasında ufka yakın konumda görülürken gölgede kalan bölümünde kızıl ve bakır tonlar öne çıktı.

Görseli Büyüt

Parçalı tutulma nedeniyle Ay'ın tamamı kararmadı, Dünya'nın gölgesine giren bölümde belirgin bir renk değişimi oluştu.

Görseli Büyüt

"Kanlı Ay" görünümü, Güneş ışığının Dünya atmosferinden geçerken kırılması ve kırmızı-turuncu tonların Ay yüzeyine ulaşmasıyla ortaya çıkıyor.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

(FY)

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İstanbul
kanlı ay Türkiye İstanbul Antalya
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