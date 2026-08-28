Türkiye'de 'Kanlı Ay' manzaraları
28 Ağustos sabahının ilk saatlerinde gerçekleşen parçalı Ay tutulması Türkiye'nin farklı noktalarından gözlemlendi.
Ay'ın bir bölümünün Dünya'nın gölgesine girmesiyle ortaya çıkan kızıl ve bakır tonları dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Ay, tutulma sırasında ufka yakın konumda görülürken gölgede kalan bölümünde kızıl ve bakır tonlar öne çıktı.
Parçalı tutulma nedeniyle Ay'ın tamamı kararmadı, Dünya'nın gölgesine giren bölümde belirgin bir renk değişimi oluştu.
"Kanlı Ay" görünümü, Güneş ışığının Dünya atmosferinden geçerken kırılması ve kırmızı-turuncu tonların Ay yüzeyine ulaşmasıyla ortaya çıkıyor.
(FY)
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