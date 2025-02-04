TEKEL direnişi 15 yaşında

Bunun yerine yaklaşık 10 bin işçinin 31 Ocak 2010’da işten çıkarılarak 4/C statüsüne (geçici kamu personeli) geçmesi istendi. 4/C statüsüne geçecek olan işçilerin maaşları neredeyse yarı yarıya düşecek ve sosyal güvenceleri ellerinden alınacaktı.