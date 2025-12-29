Tarihi Diyarbakır surları beyaza büründü

Diyarbakır'da mevsimin ilk karı sabahın ilk saatleriyle düşerken, kent beyaza büründü. Meteoroloji’nin günler öncesinden uyarmasına rağmen sürücüler kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Birçok araç ağır aksak hareket etmesinden ötürü trafik birçok noktalarda kilitlendi.

Yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen tarihi Diyarbakır surlarını, Mezopotamya Ajansı'ndan Fethi Balaman fotoğrafladı.