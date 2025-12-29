ENGLISH KURDÎ
YAŞAM
YT: Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:56 29 Aralık 2025 14:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.12.2025 15:03 29 Aralık 2025 15:03
Okuma:  1 dakika

Tarihi Diyarbakır surları beyaza büründü

Mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza bürünen Diyarbakır'ın tarihi surlarında kartpostallık görüntüler oluştu.

BİA Haber Merkezi

Tarihi Diyarbakır surları beyaza büründü
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı / Fethi Balaman

Diyarbakır'da mevsimin ilk karı sabahın ilk saatleriyle düşerken, kent beyaza büründü. Meteoroloji’nin günler öncesinden uyarmasına rağmen sürücüler kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Birçok araç ağır aksak hareket etmesinden ötürü trafik birçok noktalarda kilitlendi.

Yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen tarihi Diyarbakır surlarını, Mezopotamya Ajansı'ndan Fethi Balaman fotoğrafladı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Diyarbakır diyarbakır surları Amed Surları kar yağışı
