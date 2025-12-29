bianet'in özel bildirimlerine izin vererek önemli gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Tarihi Diyarbakır surları beyaza büründü
Mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza bürünen Diyarbakır'ın tarihi surlarında kartpostallık görüntüler oluştu.
Diyarbakır'da mevsimin ilk karı sabahın ilk saatleriyle düşerken, kent beyaza büründü. Meteoroloji’nin günler öncesinden uyarmasına rağmen sürücüler kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Birçok araç ağır aksak hareket etmesinden ötürü trafik birçok noktalarda kilitlendi.
Yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen tarihi Diyarbakır surlarını, Mezopotamya Ajansı'ndan Fethi Balaman fotoğrafladı.
(AB)
Google ile Katkıda Bulunun
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.