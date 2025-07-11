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Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2025 13:48
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2025 14:59
1 dk Okuma

PKK'nin silah bırakma töreninden kareler

Anadolu Ajansı'nın törenden çektiği fotoğrafları yayımlıyoruz.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
PKK'nin silah bırakma töreninden kareler

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 26 yıl sonra, 9 Temmuz'da, yayınlanan görüntülü çağrısı üzerine, bugün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kenti kırsalında temsilî bir silah bırakma töreni düzenlendi.

30 kişilik PKK'li grup içerisinde KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besê Hozat ve PKK Merkez Komite Üyesi Nedim Seven de yer aldı.

Anadolu Ajansı'nın törenden çektiği fotoğrafları yayımlıyoruz.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
pkk silah bırakma töreni
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