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PKK'nin silah bırakma töreninden kareler
Anadolu Ajansı'nın törenden çektiği fotoğrafları yayımlıyoruz.
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 26 yıl sonra, 9 Temmuz'da, yayınlanan görüntülü çağrısı üzerine, bugün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kenti kırsalında temsilî bir silah bırakma töreni düzenlendi.
30 kişilik PKK'li grup içerisinde KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besê Hozat ve PKK Merkez Komite Üyesi Nedim Seven de yer aldı.
Anadolu Ajansı'nın törenden çektiği fotoğrafları yayımlıyoruz.
(TY)
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