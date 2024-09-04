ODTÜ'den "geleneksel" pankart geçişi: Yaşam hakkı maden olsa, arar bulurduk

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyeti 3 Eylül Salı günü mezun öğrencilerin, öğretim görevlilerinin ve ailelerin katılımıyla Devrim Stadyumu’nda yapıldı.
ODTÜ mezuniyeti: Atanarak gelen direnişle gider
Bugün 11:07
Mezun ve mezun adayı öğrencilerin açtıkları pankartlar her yıl olduğu gibi bu yıl da toplumsal sorunlara işaret ederken, kamuoyundan destek gördü.
Devrim Stadyumu’ndaki mezuniyet töreninde yeni rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil kürsüye çıktığı sırada hem stadyumdakiler hem de öğrenciler sahneye sırtlarını çevirdi.
Öğrenciler, Yozgatlıgil’i sekiz dakikalık konuşması boyunca yuhaladı.
(ADÇ/EMK)