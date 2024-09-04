ODTÜ'den "geleneksel" pankart geçişi: Yaşam hakkı maden olsa, arar bulurduk

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyeti 3 Eylül Salı günü mezun öğrencilerin, öğretim görevlilerinin ve ailelerin katılımıyla Devrim Stadyumu’nda yapıldı.

ODTÜ mezuniyeti: Atanarak gelen direnişle gider

Mezun ve mezun adayı öğrencilerin açtıkları pankartlar her yıl olduğu gibi bu yıl da toplumsal sorunlara işaret ederken, kamuoyundan destek gördü.

Fotoğraf: ODTÜ HK Sosyal Medya Hesabı / Öğrenciler, sokakta yaşayan köpekleri hedef alan yasayı eleştirdi.

Devrim Stadyumu’ndaki mezuniyet töreninde yeni rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil kürsüye çıktığı sırada hem stadyumdakiler hem de öğrenciler sahneye sırtlarını çevirdi.

Fotoğraf: Hatice Çelebi

Öğrenciler, Yozgatlıgil’i sekiz dakikalık konuşması boyunca yuhaladı.

Fotoğraf: ODTÜ HK Sosyal Medya Hesabı

Fotoğraf: İrem Naras Sosyal Medya Hesabı

Fotoğraf: chiyukimei sosyal medya

Fotoğraf:chiyukimei sosyal medya

Fotoğraf: cansycettt

Fotoğraf: Nuray Sakal'ın sosyal medya hesabı

Fotoğraf: ODTÜ Medya Topluluğu

(ADÇ/EMK)