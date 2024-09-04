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Yayın Tarihi: 4 Eylül 2024 12:50
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2024 13:27
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ODTÜ'den "geleneksel" pankart geçişi: Yaşam hakkı maden olsa, arar bulurduk

Mezun ve mezun adayı öğrencilerin açtıkları pankartlar her yıl olduğu gibi bu yıl da toplumsal sorunlara işaret ederken, kamuoyundan destek gördü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ODTÜ'den "geleneksel" pankart geçişi: Yaşam hakkı maden olsa, arar bulurduk
Fotoğraf: Faynstudio  / Öğrencilerden adaletsiz vergi sistemine tepki de yükseldi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyeti 3 Eylül Salı günü mezun öğrencilerin, öğretim görevlilerinin ve ailelerin katılımıyla Devrim Stadyumu’nda yapıldı.

ODTÜ mezuniyeti: Atanarak gelen direnişle gider
ODTÜ mezuniyeti: Atanarak gelen direnişle gider
Bugün 11:07

Mezun ve mezun adayı öğrencilerin açtıkları pankartlar her yıl olduğu gibi bu yıl da toplumsal sorunlara işaret ederken, kamuoyundan destek gördü.

Fotoğraf: ODTÜ HK Sosyal Medya Hesabı / Öğrenciler, sokakta yaşayan köpekleri hedef alan yasayı eleştirdi.

Devrim Stadyumu’ndaki mezuniyet töreninde yeni rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil kürsüye çıktığı sırada hem stadyumdakiler hem de öğrenciler sahneye sırtlarını çevirdi.

Fotoğraf: Hatice Çelebi 

Öğrenciler, Yozgatlıgil’i sekiz dakikalık konuşması boyunca yuhaladı.

Fotoğraf: ODTÜ HK Sosyal Medya Hesabı
Fotoğraf: İrem Naras Sosyal Medya Hesabı
Fotoğraf: chiyukimei sosyal medya
Fotoğraf:chiyukimei sosyal medya
Fotoğraf: cansycettt
Fotoğraf: Nuray Sakal'ın sosyal medya hesabı
Fotoğraf: ODTÜ Medya Topluluğu

(ADÇ/EMK)

ODTÜ mezuniyet erkek şiddeti hayvan cinayetleri Hayvan Hakları pankart
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