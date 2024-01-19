Kültür ve sanat ajandası (7)
İstanbul, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’da bu hafta gerçekleşecek olan kültür-sanat etkinliklerini sizler için derledik.
İstanbul’da bu hafta
🖼️ Erol Akyavaş “Mana Gerek Dava Gerekmez” Sergisi
Sanat’ta modernite arayışının en önemli temsilcilerinden biri olan Erol Akyavaş’ın “Mana gerek, dava gerekmez” adlı daha önce görülmemiş eserlerinin de bulunduğu
kişisel sergisi ile sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun atölyesinde yetişmiş ve aldığı mimarlık eğitimi ile sanatsal bakış açısını başarılı bir şekilde harmanlamış olan sanatçı geometrik şekilleri başarılı bir şekilde kullanıyor. Modernlik arayışının yanısıra İslam ve tasavvufi değerlere de gönderme yapan sergi 27 Ocak Cumartesi'ye kadar Galeri Nev’de ziyarete açık olacak.
🎭 Fosforlu Cevriye
Suat Dervişin yazdığı oyun bir sokak çocuğu olan Cevriye karakterinin bütün zorluklara rağmen hayata tutunma çabalarını konu ediniyor. Sokakta soğuktan ölmek üzereyken tanıştığı adam ile hayatının yönünün değişmesi ile onu artık farklı bir hayat bekliyordur. Aslında gizli bir idam mahkumu olan bu adam, karakterimizi çıkmaza sokacak, kararlar vermek zorunda bırakacak. Arka sokaklarda, hapishanelerde ve birçok farklı yerde hayata tutunmaya çalışan kadınların, çocukların hikayelerini anlatan bu oyun 20 Ocak Cumartesi günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gösterimde olacak.
🎭 Üç Maymun
Oyun Sokrates’in savunması ve ana suçlayıcıları Anitos, Meletos ve Lycon arasındaki diyaloglardan oluşuyor. İktidar şöhret ve güçlerini korumak için bir araya gelmiş olan bu üç karakter, toplum içerisinde otoriteyi sorgulatacak ifadelerden uzak tutmak amacıyla Sokrates’i yargılama kararı almışlardır. Sokrates’in savunmasını duyacağımız bu yargılama sürecini anlatan oyun 21 Ocak Pazar günü Şişli Tiyatrosu'nda izleyicileriyle buluşacak.
🎭 Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür
Amerikan feminist edebiyatının ilk ve en önemli eserlerinden olan Sarı Duvar Kâğıdı romanından esinlenerek yazılmış olan oyunda farklı olduğu için çevresi tarafından zorbalığa maruz kalan ve değiştirilmeye çalışılan kadının kendi kanıtlama çabalarını yansıtılıyor. Farklılığın ne olduğu ve sıkışılmış düzenlerden kurtulma çabalarının yansıtıldığı oyun 22 Ocak Pazartesi Üsküdar Tekel Sahnesi’nde olacak.
İzmir’de bu hafta
🖼️ Nuri Aslan “30. Sanat Yılı Resim Sergisi”
Sanatçının 30 yıllık sanat birikimini sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Bu sergide sanat hayatına İzmir’de başlamış olan, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda kişisel ve karma sergiler açmış ve 2013 yılından beri İzmir Resim Heykel Müzesinde resim dersleri veren sanatçının hayatı boyunca farklı üsluplar ile ele aldığı eserleri bulunuyor. Nuri Aslan’ın sanat hayatında geziye çıkacağımız bu sergi 29 Şubat tarihine kadar Konak Metro Sanat Galerisi’nde olacak.
🖼️ “Mitoloji ve Kadın Resim Sergisi”
Klasik mitolojideki kadın figürlerini farklı bir bakış açısıyla ele alan Bora Eşsiz, kadın karakterlerin mitolojiler içerisindeki yerleri gösteren sergi farklı sikke, vazo ve resimlerden faydalanıyor. Anlatılan kadınların kim olduğunun anlaşılmasının bilmecelere dönüştürülmüş ve ziyaretçilerin de sergiye katılımı ile çözülmesi hedeflenmiş olan sergi 15 Şubat tarihine kadar İzmir Arkeoloji Müzesi’nde olacak.
🎭 Tragedyalar
Kent yaşamı içerisindeki kaotik yapı ve bu yapı nedeniyle karamsarlaşmış, bunalmış kaygılı insanların ölüm ve yaşam, mutluluk ve mutsuzluk arasındaki çatışmalarını konu ediniyor. Artık bir paradoksa dönüşen ve insanların kabullenmiş olduğu bu düzen kendi kaderlerinde yazan karakterlerini oynamak zorunda hisseden anti- kahramanları anlatıyor. “Bekleyiş, Ürperiş, Katlanış, Kabulleniş” olacak şekilde dört bölümden oluşan oyun 22 Ocak Pazartesi günü İzmir Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde olacak.
Ankara’da bu hafta
🎭 Sayın Yargıç
Yıllardır susmaya mahkum edilmiş, kalıpların dışına taşamamış iki avukat kadının artık seslerini duyuracağı ve oyunu kurallara göre oynamanın dışındaki ihtimalleri de değerlendireceklerini izleyeceğiz. Sustukça susuşların devam edeceği ve artık buna bir dur denmesi gerektiğini savunan oyun yıllardır içlerine attıkları bu suskunlukları artık en yüksek ses ile haykırmaya davet ediyor. Dayanışmayı ve sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan oyun 19 Ocak Cuma günü Flanör Sahne'de olacak.
🎭 Ölü Fotoğrafçısı
Oyun, Ölü insanların fotoğrafları ile dolu olan bir stüdyoda çalışan bir fotoğrafçının hikayesini anlatıyor. Karakterimizin hayatın anlamını arayışını ve bu arayış içerisinde kendisini kaybedişine değinen ve hayattan vazgeçişini ele alan bir psikolojik gerilim olarak karşımıza çıkıyor. İnsanın hayatını anlam aramayışı ile geçirmesi ve bundan başka bir şey yapamayıp daha da büyük boşluklar ile karşılaşmasına değinen oyun, 20 Ocak Cumartesi günü Nergiz Gösteri Merkezi’nde olacak.
🖼️ Mehmet Yücel “Yerli Üretim” Sergisi
Sanatçının Anadolu’dan esinlenerek ortaya koymuş olduğu eserlerinden oluşan sergi, Anadolu insanının küçük şeyler ile mutlu olabilmesini ele alıyor. Bu insanların hayat felsefelerini mizahi bir üslup ile harmanlayan sanatçı karşılaşılabilecek anlık görüntüleri eserlerine taşımış, farklı nesneler ve kübik formlardan yararlanarak ortaya çıkarılan eserleri “Yerli Üretim” sergisi ile 23 Ocak Salı gününe kadar Galeri Soyut'ta sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
Diyarbakır’da bu hafta
🎭 Dek u Dolabên Scapen
Moliere’in en ünlü oyunlarından birisi olan “Scapin’in Dolapları” oyununu çağdaş ve yerel unsurlar ile harmanlayıp seyircisine sunuyor. Oyun modernize edilmiş mizahi ögeler ile seyircisini güldürmeyi hedefliyor. Usulsüz evlilik yapan iki karakteri ve onları kurnazlıklar ile dolu serüvenlerini anlatıyor. Çevrilen dolaplar ve akla gelmeyecek yollar ile onları kurtarmaya çalışan Scapin’in hikayesine tanıklık edeceğimiz oyun 19-20 Ocak tarihlerinde Amed Şehir Tiyatrosu Sahnesi'nde olacak.
📖 Wêjegeh Amed "Revan" söyleşi
Avşarların büyük ozanı olan Dadaloğlu’nun hikâyenin merkezinde olduğu bu roman, şiddetten uzak olup halkın ozanı olan kişilerin dünyalarını okuyucuya sunuyor. Başkaldıran insanların hikayelerini zamansız ve mekansız ufukları genişleten bir anlatım ile kaleme aldığı “Revan” romanı yazar ile 21 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Wêjegeh Amed’de olacak.
📖 Wêjegeh Amed Literature Beyond Borders etkinliği
Literature Beyond Borders projesi işbirlikçilerinden biri olan Andriy Lyubka’nın ağırlanacağı bu etkinlikte yazardan Ukrayna’daki savaş hikayelerini dinleyeceğiz. 1987 doğumlu yazarın ilk romanı Carbide ile Ukrayna’da çok satanlar listesine girmeye başlamış kalemi güçlü yazar lehçe çevirileri ile prestijli ödül adaylıklarına layık görülmüştü. Ukrayna edebiyatının önemli isimlerinden biri olan yazar 25 Ocak Perşembe günü, saat 18.30’da Wêjegeh Amed’de olacak. (CA/VC)