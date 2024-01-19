Kültür ve sanat ajandası (7)

İstanbul’da bu hafta

🖼️ Erol Akyavaş “Mana Gerek Dava Gerekmez” Sergisi

Sanat’ta modernite arayışının en önemli temsilcilerinden biri olan Erol Akyavaş’ın “Mana gerek, dava gerekmez” adlı daha önce görülmemiş eserlerinin de bulunduğu

kişisel sergisi ile sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun atölyesinde yetişmiş ve aldığı mimarlık eğitimi ile sanatsal bakış açısını başarılı bir şekilde harmanlamış olan sanatçı geometrik şekilleri başarılı bir şekilde kullanıyor. Modernlik arayışının yanısıra İslam ve tasavvufi değerlere de gönderme yapan sergi 27 Ocak Cumartesi'ye kadar Galeri Nev’de ziyarete açık olacak.

🎭 Fosforlu Cevriye

Suat Dervişin yazdığı oyun bir sokak çocuğu olan Cevriye karakterinin bütün zorluklara rağmen hayata tutunma çabalarını konu ediniyor. Sokakta soğuktan ölmek üzereyken tanıştığı adam ile hayatının yönünün değişmesi ile onu artık farklı bir hayat bekliyordur. Aslında gizli bir idam mahkumu olan bu adam, karakterimizi çıkmaza sokacak, kararlar vermek zorunda bırakacak. Arka sokaklarda, hapishanelerde ve birçok farklı yerde hayata tutunmaya çalışan kadınların, çocukların hikayelerini anlatan bu oyun 20 Ocak Cumartesi günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gösterimde olacak.

🎭 Üç Maymun

Oyun Sokrates’in savunması ve ana suçlayıcıları Anitos, Meletos ve Lycon arasındaki diyaloglardan oluşuyor. İktidar şöhret ve güçlerini korumak için bir araya gelmiş olan bu üç karakter, toplum içerisinde otoriteyi sorgulatacak ifadelerden uzak tutmak amacıyla Sokrates’i yargılama kararı almışlardır. Sokrates’in savunmasını duyacağımız bu yargılama sürecini anlatan oyun 21 Ocak Pazar günü Şişli Tiyatrosu'nda izleyicileriyle buluşacak.

🎭 Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür

Amerikan feminist edebiyatının ilk ve en önemli eserlerinden olan Sarı Duvar Kâğıdı romanından esinlenerek yazılmış olan oyunda farklı olduğu için çevresi tarafından zorbalığa maruz kalan ve değiştirilmeye çalışılan kadının kendi kanıtlama çabalarını yansıtılıyor. Farklılığın ne olduğu ve sıkışılmış düzenlerden kurtulma çabalarının yansıtıldığı oyun 22 Ocak Pazartesi Üsküdar Tekel Sahnesi’nde olacak.