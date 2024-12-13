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Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2024 11:51
1 dk Okuma

Kadınlar ve queerler dayanışmayı sahada yeniden inşa ediyor

Festival, 14-15 Kasım tarihlerinde Feriköy Spor Salonu’nda düzenlendi. Discover Football, kadın futbolu aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir organizasyon olarak, futbol sahasını ayrımcılığa karşı mücadele edenler için bir platform haline getiriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadınlar ve queerler dayanışmayı sahada yeniden inşa ediyor
Fotoğraflar: Serra Akcan

Bu yıl Discover Football, futbolu birleştirici bir güç olarak kullanan festivalini İstanbul’a taşıdı.

Festival, 14-15 Kasım tarihlerinde Feriköy Spor Salonu’nda düzenlendi. Discover Football, kadın futbolu aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir organizasyon olarak, futbol sahasını ayrımcılığa karşı mücadele edenler için bir platform haline getiriyor.

Organizasyonun hikayesi 2006 yılında, İran kadın milli takımı ile düzenlenen tarihi dostluk maçıyla başladı. O günden bugüne ulusal ve kültürel sınırları aşan pek çok etkinlik düzenleyen Discover Football, bu kez İstanbul’daki kadınlar ve queerlerle bir aradaydı.

Sahadaki kadınlar, queerler ve organizatörlerin anlatımları, bu etkinliğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Futbolun ötesinde: Kadınlar ve queerler dayanışmayı sahada yeniden inşa ediyor
Futbolun ötesinde: Kadınlar ve queerler dayanışmayı sahada yeniden inşa ediyor
7 Aralık 2024
Görseli Büyüt

Bu yıl Discover Football, futbolu birleştirici bir güç olarak kullanan festivalini İstanbul’a taşıdı.

Görseli Büyüt

Festival, 14-15 Kasım tarihlerinde Feriköy Spor Salonu’nda düzenlendi. Discover Football, kadın futbolu aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir organizasyon olarak, futbol sahasını ayrımcılığa karşı mücadele edenler için bir platform haline getiriyor.

Görseli Büyüt

Organizasyonun hikayesi 2006 yılında, İran kadın milli takımı ile düzenlenen tarihi dostluk maçıyla başladı. O günden bugüne ulusal ve kültürel sınırları aşan pek çok etkinlik düzenleyen Discover Football, bu kez İstanbul’daki kadınlar ve queerlerle bir aradaydı.

Görseli Büyüt

Sahadaki kadınlar, queerler ve organizatörlerin anlatımları, bu etkinliğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Görseli Büyüt

Adıyaman’dan festivale katılan Gökyüzü Şutlayıcıları, deprem sonrası dayanışmayla bir araya gelen kadınlardan oluşuyor.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

Irak’tan gelen Tiba, futbolun onun hayatındaki yerini anlatırken heyecanını gizleyemiyor.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

Festivali organize eden Kurinden United topluluğundan Simru, organizasyonun hem sahadaki görünürlük hem de dayanışma açısından ne kadar önemli olduğunu anlatıyor.

Görseli Büyüt
Haber Yeri
İstanbul
Discover Football Festivali kadın futbol
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/haber/futbolun-otesinde-kadinlar-ve-queerler-dayanismayi-sahada-yeniden-insa-ediyor-302476
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ilgili haberler
Futbolun ötesinde: Kadınlar ve queerler dayanışmayı sahada yeniden inşa ediyor
7 Aralık 2024
/haber/futbolun-otesinde-kadinlar-ve-queerler-dayanismayi-sahada-yeniden-insa-ediyor-302476
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