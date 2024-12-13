Bu yıl Discover Football, futbolu birleştirici bir güç olarak kullanan festivalini İstanbul’a taşıdı.

Festival, 14-15 Kasım tarihlerinde Feriköy Spor Salonu’nda düzenlendi. Discover Football, kadın futbolu aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir organizasyon olarak, futbol sahasını ayrımcılığa karşı mücadele edenler için bir platform haline getiriyor.

Organizasyonun hikayesi 2006 yılında, İran kadın milli takımı ile düzenlenen tarihi dostluk maçıyla başladı. O günden bugüne ulusal ve kültürel sınırları aşan pek çok etkinlik düzenleyen Discover Football, bu kez İstanbul’daki kadınlar ve queerlerle bir aradaydı.

Sahadaki kadınlar, queerler ve organizatörlerin anlatımları, bu etkinliğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Futbolun ötesinde: Kadınlar ve queerler dayanışmayı sahada yeniden inşa ediyor

Bu yıl Discover Football, futbolu birleştirici bir güç olarak kullanan festivalini İstanbul’a taşıdı.

Festival, 14-15 Kasım tarihlerinde Feriköy Spor Salonu’nda düzenlendi. Discover Football, kadın futbolu aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir organizasyon olarak, futbol sahasını ayrımcılığa karşı mücadele edenler için bir platform haline getiriyor.

Organizasyonun hikayesi 2006 yılında, İran kadın milli takımı ile düzenlenen tarihi dostluk maçıyla başladı. O günden bugüne ulusal ve kültürel sınırları aşan pek çok etkinlik düzenleyen Discover Football, bu kez İstanbul’daki kadınlar ve queerlerle bir aradaydı.

Sahadaki kadınlar, queerler ve organizatörlerin anlatımları, bu etkinliğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Adıyaman’dan festivale katılan Gökyüzü Şutlayıcıları, deprem sonrası dayanışmayla bir araya gelen kadınlardan oluşuyor.

Irak’tan gelen Tiba, futbolun onun hayatındaki yerini anlatırken heyecanını gizleyemiyor.