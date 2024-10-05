İsrail saldırıları nedeniyle Beyrut'un güneyinden kaçanlar, sahil kenarlarına sığındı

İsrail’in Lübnan saldırıları

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları birinci yılına yaklaşırken, savaş Lübnan’a da genişledi.

İsrail ordusu, 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan’da gerçekleştirdiği çağrı cihazı ve telsiz saldırılarının ardından Hizbullah’ın askeri liderlerini hedef alan suikastlar düzenledi ve 23 Eylül’de Lübnan’ın güneyine ve doğusuna yoğun hava saldırıları başlattı. 27 Eylül’de ise Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Beyrut’a düzenlenen bir hava saldırısıyla öldürüldü.

1 Eylül’de ise İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a yönelik ‘sınırlı ve yoğun’ kara saldırıları başlattığını açıkladı. Sınır hattında yoğun çatışmalar sürerken, Hizbullah da İsrail’e roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ediyor.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül’den beri 104’ü çocuk ve 194’ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı ve bombardımanlar nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada, “İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 118 bin kişi, 778 sığınma merkezine yerleştirildi. Yerinden edilenlerin gerçek sayısı bundan çok daha fazla ve bir milyona ulaşması mümkün” dedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru göç dalgası devam ederken, Suriye’ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.