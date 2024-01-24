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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 24 Ocak 2024 12:30
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2024 16:39
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BİANET'E GELENLER

İletişim Yayınları'ndan 11 yeni kitap okuyucuyla buluştu

Çağdaş Türkiye Edebiyatı'ndan tarihe, sosyolojiden ekonomiye, siyasetten çocuk edebiyatına bu ay İletişim Yayınları'ndan çıkan 11 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İletişim Yayınları'ndan 11 yeni kitap okuyucuyla buluştu

İletişim Yayınları'ndan bianet'e gelen 11 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

Görseli Büyüt
Linç, Toplum ve Devlet - Diler Bulut
Linç, Toplum ve Devlet - Diler Bulut

Diler Bulut, Türkiye’de linç olgusunu, gerek sosyolojik açıdan, gerek devlet rejimi açısından enine boyuna analiz ediyor. Hukuki pratiğe, faillerin ve mağdurların algılarına, açıklama ve meşrulaştırma biçimlerine eğiliyor.

Görseli Büyüt
Halk İçin Kapitalizm Rehberi-Marksist İktisada Giriş - Hadas Thier
Halk İçin Kapitalizm Rehberi-Marksist İktisada Giriş - Hadas Thier

İsmail Ferhat Çekem'in çevirdiği, Hadas Thier tarafından kaleme alınan Halk İçin Kapitalizm Rehberi, Marksist kavramlara bir giriş niteliğinde olmanın ötesinde, radikal bir ekonomi kuramına dayanarak tam da bu sorulara herkesin anlayacağı yanıtlar öneriyor.

Görseli Büyüt
Piyasa, Sandık ve Başkan Arasında-Türkiye'de Ekonomik Dönüşüm ve Tıkanma - Derleyenler: Alper H. Yağcı & Hasan Tekgüç
Piyasa, Sandık ve Başkan Arasında-Türkiye'de Ekonomik Dönüşüm ve Tıkanma - Derleyenler: Alper H. Yağcı & Hasan Tekgüç

Piyasa, Sandık ve Başkan Arasında, Türkiye ekonomisinin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı dönemindeki dönüşüm-tıkanma diyalektiğini inceliyor. Hem, rejimin genel ekonomi-politik niteliğini analiz eden, hem de söz konusu sürecin özgül cephelerine eğilen bir inceleme bu…

Görseli Büyüt
Osmanlı İzmir'i-Çokuluslu Bir Limanın Yükselişi (1840-1880) - Sibel Zandi Sayek (Çev. Gül Tunçer)
Osmanlı İzmir'i-Çokuluslu Bir Limanın Yükselişi (1840-1880) - Sibel Zandi Sayek (Çev. Gül Tunçer)

Sibel Zandi-Sayek, Osmanlı İzmir’i adlı çalışmasında, 1840-1880 arasında İzmir’in yaşadığı bu köklü dönüşümü, farklı kentsel aktörler arasındaki ilişkileri mercek altına alarak inceliyor: bürokratlar, dinî cemaatler, etnik gruplar, yabancılar, gazeteciler ve kent sakinleri. Gündelik hayatın biçimlenişini yurttaşlık, kentsel aidiyet gibi kavramlar etrafında ele alıyor. İzmir’i kendi bağlamı içinde yorumlayarak, hassas dengeler üzerine kurulu bir dünyayı özgün bir bakış açısıyla gözler önüne seriyor.

Görseli Büyüt
Osmanlı-İran Sınırında Devlet ve Toplum-Caf Aşireti ve Nasturî Cemaati (1839-1914) - Fasih Dinç
Osmanlı-İran Sınırında Devlet ve Toplum-Caf Aşireti ve Nasturî Cemaati (1839-1914) - Fasih Dinç

Fasih Dinç, Osmanlı-İran Sınırında Devlet ve Toplum kitabında aşiretler, cemaatler, sınır ve yerel elitler gibi kavram ve olgular üzerinden esasen bu dönüşümün dinamiklerini inceliyor. Osmanlı’nın İran sınırındaki iki önemli toplumsal grupla, Caf aşireti ve Nasturî cemaatiyle ilişkisinin hem bir modernleşme programı bağlamında iç dinamiklerle hem de 19. yüzyıldan 20. yüzyılın başına bir dizi önemli dış dinamikle beraber dönüşümünü ele alıyor.İdare tekniğinin değişimiyle sınır algısının nasıl dönüştüğünü gösterirken devlet-toplum ilişkilerine de bu dürbünden bakabilen önemli bir çalışma.

Görseli Büyüt
Asiler Devri-İmparatorluk Cephelerinde İsyancılar, İhtilalciler ve Çeteciler - Derleyenler: Ramazan Hakkı Öztan & Alp Yenen
Asiler Devri-İmparatorluk Cephelerinde İsyancılar, İhtilalciler ve Çeteciler - Derleyenler: Ramazan Hakkı Öztan & Alp Yenen

İmparatorlukların yıkılıp ulus-devletlerin kurulduğu 20. yüzyıla varan süreçte Osmanlı, Habsburg, Romanov ve Kaçar imparatorluklarının sınırlarına büyük bir hareketlilik hâkimdi. Kalıplaşmış siyasi hayat baştan aşağıya değişiyordu. Asiler Devri, bu süreçte Balkanlar’dan Kafkasya ve Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafyayı şiddet yoluyla şekillendiren eşkıyaların, isyancıların, çetecilerin ve eylemcilerin izini sürüyor. Ramazan Hakkı Öztan ve Alp Yenen’in derlediği bu çalışma, Kafkas eşkıyalar ile Balkan devrimcilerin, İranlı çeteciler ile İttihatçıların kurulu düzeni ihlal etmelerine yol açan koşulları ve eylemlerinin sonuçlarını, çeşitli vakalar üzerinden tarihsel ve biyografik yaklaşımlarla ele alıyor.

Görseli Büyüt
AKP-101 - H. Bahadır Türk
AKP-101 - H. Bahadır Türk

H. Bahadır Türk, AKP hakkında hep bildiğimizi zannettiklerimiz ve AKP iktidarının onunla alakasız gibi görünen şeylerle bağlantısı üzerine konuşuyor. Ciddiyetle ama neşeyle.

Görseli Büyüt
Salınmak-Hayattan Sevinç Duyma Sanatı - Wilhelm Schmid (Çev. Tanıl Bora)
Salınmak-Hayattan Sevinç Duyma Sanatı - Wilhelm Schmid (Çev. Tanıl Bora)

Wilhelm Schmid, Salınmak: Hayattan Sevinç Duyma Sanatı’nda, hayatın dayattığı yük ile kişinin güçlerini yeniden toplamasını sağlayan hafiflik arasında denge bulmayı öneriyor. Her şeyi akışta tutmaya çabalamak yerine, hem güzelliklerle hem gerilimlerle barışıklık içinde salınmanın yaşam sevincinin ön koşulu olduğunu örnekler eşliğinde tartışıyor.

Görseli Büyüt
Orman Kitabı - Rudyard Kipling (Çev. Celâl Demirel)
Orman Kitabı - Rudyard Kipling (Çev. Celâl Demirel)

Rudyard Kipling, bir ormanın derinliklerindeki hayvanlar ile insanların kimi zaman tehlikeli, kimi zaman mutluluk dolu yaşamını anlatıyor Orman Kitabı’nda.

Görseli Büyüt
Ne Yeni Ne Başka - Ayşen Işık
Ne Yeni Ne Başka - Ayşen Işık

Ayşen Işık, Ne Yeni Ne Başka’da sıradan yaşamlarımızın “ara sokaklarına” sızıyor. Fark etmediklerimizi, fark etmek istemediklerimizi en ince ayrıntısına kadar gösteriyor. Bunu yaparken, her şeyin aynılığını, benzerliğini sezdirerek bir bakıma duygularımızı ortaklaştırıyor.

Görseli Büyüt
Sakin Adamın On Günü - Mehmet Eroğlu
Sakin Adamın On Günü - Mehmet Eroğlu

Sakin Adamın On Günü, şanssız rastlantıların, yanlış zamanda yanlış yerde olmanın trajik sonuçlar doğurabileceğinin de hikâyesi... Mehmet Eroğlu ilmiği yavaş yavaş sıkıyor ve biz okurların elinden sayfa çevirmekten başka bir şey gelmiyor. İntikam bir çeşit nefsi müdafaa mıdır? İşte soru bu.

(VC)

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BİANET'E GELENLER
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18 Aralık 2023
/haber/iletisim-yayinlari-ndan-12-kitap-okuyucuyla-bulustu-289443
İletişim Yayınları'ndan dört yeni kitap
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/haber/iletisim-yayinlari-ndan-dort-yeni-kitap-285972
BİANET'E GELENLER
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20 Temmuz 2023
/haber/iletisim-yayinlari-ndan-osmanli-ve-erken-cumhuriyet-turkiyesi-nde-eglence-281757
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