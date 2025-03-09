Fotoğraflarla 23. Feminist Gece Yürüyüşü
Taksim'de bir araya gelen ve Cihangir'e yürüyen binlerce kadın ve LGBTİ+, "Özgür hayatları almadan bir yere gitmiyoruz. Ayrımcılığın, eşitsizliğin, şiddetin, sömürünün olmadığı bir dünyada ısrar ediyoruz" dedi.
İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen 23. Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar ve LGBTİ+’lar, Taksim Sıraselviler Caddesi’nden Cihangir'e kadar sloganlarla yürüdü.
Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Yaşasın feminist mücadelemiz" ve "Jin, Jiyan, Azadî" (Kadın, Yaşam, Özgürlük) sloganlarının yükseldiği yürüş sonunda binlerce kadın ve LGBTİ+, Cihangir'deki Otopark'ın önünde basına açıklama yaptı.
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