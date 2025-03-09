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KADIN
Yayın Tarihi: 9 Mart 2025 13:20
 ~ Son Güncelleme: 9 Mart 2025 13:55
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Fotoğraflarla 23. Feminist Gece Yürüyüşü

Taksim'de bir araya gelen ve Cihangir'e yürüyen binlerce kadın ve LGBTİ+, "Özgür hayatları almadan bir yere gitmiyoruz. Ayrımcılığın, eşitsizliğin, şiddetin, sömürünün olmadığı bir dünyada ısrar ediyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğraflarla 23. Feminist Gece Yürüyüşü

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen 23. Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar ve LGBTİ+’lar, Taksim Sıraselviler Caddesi’nden Cihangir'e kadar sloganlarla yürüdü. 

Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Yaşasın feminist mücadelemiz" ve "Jin, Jiyan, Azadî" (Kadın, Yaşam, Özgürlük) sloganlarının yükseldiği yürüş sonunda binlerce kadın ve LGBTİ+, Cihangir'deki Otopark'ın önünde basına açıklama yaptı. 

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Feminist mücadelenin sloganları patriyarkaya, ataerikye ve iktidarın kadın düşmanı politikalarına yükseldi.
Feminist mücadelenin sloganları patriyarkaya, ataerikye ve iktidarın kadın düşmanı politikalarına yükseldi.
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Kadın ve LGBTİ+'ların haberlerini takip eden gazeteciler de kendi dövizleri ile alandaydı.
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Cezaevinden yeni tahliye olan insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu da alandaydı.
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Haber Yeri
İstanbul
8 Mart 2025 Aile Yılı evrim kepenek 23. Feminist Gece Yürüyüşü
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