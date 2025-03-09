Fotoğraflarla 23. Feminist Gece Yürüyüşü

Taksim'de bir araya gelen ve Cihangir'e yürüyen binlerce kadın ve LGBTİ+, "Özgür hayatları almadan bir yere gitmiyoruz. Ayrımcılığın, eşitsizliğin, şiddetin, sömürünün olmadığı bir dünyada ısrar ediyoruz" dedi.