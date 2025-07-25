ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2025 12:48
 ~ Son Güncelleme: 25 Temmuz 2025 13:11
1 dk Okuma

Emine Ocak, kadınların omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı

Gazi Cemevi'ndeki törenin ardından defnedilmek üzere aile kabristanlığına götürülen Emine Ocak'ı kızları ve kadın mücadele arkadaşları omuzlarında taşıdı.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
Emine Ocak, kadınların omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı
Fotoğraflar: Ayşegül Başar / bianet

"Oğlunu bulmak için verdiği mücadele hepimize yol gösterdi. Önce annem onun yanına gitti, onun başlattığı mücadeleye katılanlardan birisi oldu. Emine Annemin de annesi oldu aslında. Emine Anne benim büyükannemdi ayrıca. Hak mücadelesinin ne demek olduğunu, bu ülkede insanlara işkence edilmemesi, kaybedilmemesi gerektiğini, bunda ısrar etmenin ne demek olduğunu öğretti hepimize."

Bu sözleri İHD İstanbul Şube Başkanı Jiyan Tosun, Emine Ocak'ın başında Gazi Cemevi'ndeki törende söyledi. Törendeki konuşmalar gösterdi ki kayıplarını arayan tüm annelerin annesi ve onların çocuklarının anneannesi olmuştu Emine Ocak. Son yolculuğunda da toprağa verildiği ana kadar bir an olsun başından ayrılmadılar. Gazi Mezarlığı'na ulaşıldığında kızları omuzlarında taşımak istedi anneleri. "Zorlanırsınız" deyip yardım etmek isteyenler oldu "Hayır, taşırız biz" deyip aldılar annelerini, anneannelerini omuzlarına. Onun mücadelesine, hikayesine yakışır şekilde uğurladılar.

89 yaşında hayatını kaybeden Emine Ocak'ın cenaze törenine ait bianet objektifinden kareleri foto galari olarak derledik.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Görseli Büyüt
Haber Yeri
İstanbul
gazi cemevi Emine Ocak cumartesi anneleri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git