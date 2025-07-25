Emine Ocak, kadınların omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı

"Oğlunu bulmak için verdiği mücadele hepimize yol gösterdi. Önce annem onun yanına gitti, onun başlattığı mücadeleye katılanlardan birisi oldu. Emine Annemin de annesi oldu aslında. Emine Anne benim büyükannemdi ayrıca. Hak mücadelesinin ne demek olduğunu, bu ülkede insanlara işkence edilmemesi, kaybedilmemesi gerektiğini, bunda ısrar etmenin ne demek olduğunu öğretti hepimize."

Bu sözleri İHD İstanbul Şube Başkanı Jiyan Tosun, Emine Ocak'ın başında Gazi Cemevi'ndeki törende söyledi. Törendeki konuşmalar gösterdi ki kayıplarını arayan tüm annelerin annesi ve onların çocuklarının anneannesi olmuştu Emine Ocak. Son yolculuğunda da toprağa verildiği ana kadar bir an olsun başından ayrılmadılar. Gazi Mezarlığı'na ulaşıldığında kızları omuzlarında taşımak istedi anneleri. "Zorlanırsınız" deyip yardım etmek isteyenler oldu "Hayır, taşırız biz" deyip aldılar annelerini, anneannelerini omuzlarına. Onun mücadelesine, hikayesine yakışır şekilde uğurladılar.

89 yaşında hayatını kaybeden Emine Ocak'ın cenaze törenine ait bianet objektifinden kareleri foto galari olarak derledik.