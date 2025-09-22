ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 22 Eylül 2025 09:42
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2025 22:00
1 dk Okuma

El Salvador'daki arkeolojik sit alanda "Sonbahar Ekinoksu" kutlandı

El Salvador'un Santa Ana kentindeki Chalchuapa belediyesinde yer alan Tazumal arkeolojik alanında, sonbahar ekinoksu dolayısıyla Maya töreni düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

El Salvador’daki arkeolojik sit alanda "Sonbahar Ekinoksu" kutlandı
El Salvador’un Santa Ana kentindeki Chalchuapa belediyesinde yer alan Tazumal arkeolojik alanında, sonbahar ekinoksu dolayısıyla Maya töreni düzenlendi.

Yerli halk, geleneksel kıyafetler içinde törene katılırken, tütsüler yakarak dualar etti ve ekinoksun gelişini Maya dinine ait ritüellerle karşıladı.

Yenilenmeyi ve yeni mevsim döngüsüne geçişi simgeleyen geleneksel törende katılımcılar ateş sunaklarına adaklar bıraktı.

(Mİ)

