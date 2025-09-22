bianet'in özel bildirimlerine izin vererek önemli gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
El Salvador’daki arkeolojik sit alanda "Sonbahar Ekinoksu" kutlandı
El Salvador’un Santa Ana kentindeki Chalchuapa belediyesinde yer alan Tazumal arkeolojik alanında, sonbahar ekinoksu dolayısıyla Maya töreni düzenlendi.
Yerli halk, geleneksel kıyafetler içinde törene katılırken, tütsüler yakarak dualar etti ve ekinoksun gelişini Maya dinine ait ritüellerle karşıladı.
Yenilenmeyi ve yeni mevsim döngüsüne geçişi simgeleyen geleneksel törende katılımcılar ateş sunaklarına adaklar bıraktı.
(Mİ)
