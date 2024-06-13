BM Dünya Okyanus Günü Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

Birleşmiş Milletler Dünya Okyanus Günü 11. Yıllık Fotoğraf Yarışması'nın kazananları, 7 Haziran 2024'te New York'taki BM Genel Merkezinde düzenlenen BM Dünya Okyanus Günü (UNWOD) 2024 etkinliği sırasında açıklandı.

Geçtiğimiz mart ayında başlatılan ücretsiz yarışma, 2024 temasıyla bağlantılı beş tematik kategoriyi inceledi: "Yeni Derinlikleri Uyandırın." Jüri üyeleri, sualtı fotoğrafçısı Tom St George (Birleşik Krallık), mağara eğitmeni ve kaşif Julia Gugelmeier (Almanya), fotoğrafçı ve dalış merkezi işletmecisi Mohamed Rifshan Shaheem (Maldivler) ve sualtı fotoğrafçısı Mayumi Takeuchi-Ebbins (Japonya) kategoriler için birinci, ikinci ve üçüncüleri seçti.

Kazananlar, hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçılar tarafından dünya çapında yapılan binlerce başvuru arasından seçildi.

BM Dünya Okyanus Günü 2024 Fotoğraf Yarışması, Birleşmiş Milletler Okyanus İşleri ve Deniz Hukuku Bölümü, DPG, Oceanic Global, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilciliği, UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu ve Nausicaá işbirliğiyle koordine ediliyor.



2024'ün kazanan fotoğrafçıları dokuz farklı ülkeden: Renee Capozzola, Patrick Webster, Sina Ritter ("Yeni Derinlikleri Uyandırın"), Andrea Marandino, Stuart Chape ("Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri"), Mathieu Macias, George Kuowei Kao, Irene Middleton ("Büyük ve Küçük Sualtı Yüzleri"), Taryn Schulz, Daniel Sly, Vanessa Mignon ("Sualtı Deniz Manzaraları"), Michael Sswat, Emmett Sparling, Romeo Bodolai ("Su Üstü Deniz Manzaraları").



Birleşmiş Milletler Dünya Okyanus Günü Fotoğraf Yarışması, dünyanın dört bir yanından fotoğrafçı ve sanatçıları okyanusun güzelliğini ve her yıl ilgili UNWOD temalarının önemini anlatmaya çağıran, süregelen bir gelenek. Geçmiş yıllara ait kazanan fotoğraflar ayrıca www.unworldoceansday.org adresinde görülebilir. (TY)

Yeni Derinlikleri Uyandırın, © Renee Capozzola (ABD) — Birincilik Ödülü "Ağı Yukarı Çıkarmak": Bu büyük atılmış balık ağı Kona, Hawaii'de yaklaşık 30 metrede resif üzerinde yatarken bulundu. Ocean Defenders Alliance (ODA) gönüllüleri, birlikte çalışarak ve kaldırma torbaları kullanarak bu ağı yukarı kaldırdı ve ağ daha sonra Kona Honu Divers tarafından sağlanan bir tekneye alındı.

© Patrick Webster (ABD) — İkincilik Ödülü Yosun restorasyon teknisyeni Andrew Kim, dalgıçların ısınan okyanuslar nedeniyle tahrip olan yosun ormanlarını yeterince koruyup koruyamayacağını ve restore edip edemeyeceğini araştıracak deneysel bir alandan mor deniz kestanelerini (Strongylocentrotus purpuratus) çıkarıyor. 1980'den bu yana Monterey Körfezi çevresindeki yosun ormanlarının gölgelik örtüsü yüzde 90 küsur oranında azaldı.

© Sina Ritter (Almanya) — Üçüncülük Ödülü "Kılavuz Yüzgeçler": Bu fotoğraf Kosta Rika'da yerel korumacıların şahin gagalı kaplumbağa yavrularını şefkatle okyanusa bıraktıkları dokunaklı bir sahneyi yakalıyor. Görüntü bizi, bu küçük, savunmasız canlılara nihai sığınakları olan denizin enginliğine doğru dikkatle eşlik eden bir korumacının nazik ellerine yaklaştırıyor.

Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri, © Andrea Marandino (Brezilya) — Birincilik Ödülü Bu görüntü Abatao, Kuzey Tarawa, Kiribati'de çekildi. Kiribatili çocukların okyanusla yakın bir ilişkisi var. Kiribati'nin başkenti Tarawa, Pasifik ile tatlı su merceği gerektiren muazzam bir lagün arasında uzanan dar bir kara şeridi. Çocuklar her zaman gülümsüyor ve az sayıdaki ziyaretçiyle mutlu bir şekilde etkileşime giriyor, ancak gelecekleri belirsiz. Kiribati'nin mercan atolleri, deniz seviyesinden maksimum 3 ila 4 metre yükseklikle çok alçakta yer alıyor ve bu da onu iklim krizinin en çok tehdit ettiği ülkelerden biri haline getiriyor.

© Andrea Marandino (Brazil) — İkincilik Ödülü Bu fotoğraf Viti Levu, Fiji'nin güney kıyısındaki Korotongo köyünde çekildi. Fotoğraftaki kadın, Mele, iki kuzeniyle birlikte deniz kestanesi yakalıyordu - kendi tüketimleri için düzenli olarak birlikte yaptıkları bir şey. Yenilebilir kısımlarını çıkarmak için deniz kestanelerini açıyor, bir kovada limon ve acı biberle karıştırıyor.

© Stuart Chape (Avustralya) — 3rd Place Kıyı köyü, Solomon Adaları: Büyük Haghalu köyü, Solomon Adaları'nın Merkez Eyaletindeki Ngela Sule adasının güney kıyısında yer alıyor. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği 1 ila 5 metre arasında değişiyor ve deniz kaynakları sağlayarak köyün geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini destekleyen mercan resifleri ve daha derin denizle çevrili. Tüm Pasifik adalarının kıyı köyleri gibi Haghalu da iklim krizine, özellikle de yükselen denizlere ve aşırı hava olaylarına karşı savunmasız.

Büyük ve Küçük Sualtı Yüzleri, © Mathieu Macias (Fransa) – Birincilik Ödülü Bu fotoğraf, endemik olduğu Güney Avustralya'daki Rapid Bay'de çekilmiş bir yapraklı deniz ejderi portresi.

© George Kuowei Kao —İkincilik Ödülü Bir dalışta, yeni lensim sayesinde cazibeleri köstebeklere rakip olan blennilere ev sahipliği yapan sert bir mercan ortaya çıktı. Onların benzerliklerini yakaladıkça, yaratıcılık beni sahnenin sınırlarını zorlamaya teşvik etti. Bir burunluk kullanarak, iki blenni arasında dramatik, aşırı pozlanmış bir çekişme düzenledim. Rehberim Jason, kalp şeklinde bir hareketle, ortak bir bakışı ortak bir vizyona dönüştürdü. Spontane doğanın ve bir anlık ilhamın birleşimi olan bu fotoğraf, o dalışın meyvesidir.

© Irene Middleton (Yeni Zelanda) — Üçüncülük Ödülü Bu yavru bir futbol ahtapotu (Ocythoe tuberculata). Yaklaşık 200 metre derinlikte yaşayan ve lanset balıkları ile rissos yunuslarının favori avı olan pelajik bir ahtapot türü. Yavrulara zaman zaman yüzeye yakın yerlerde rastlanır, burada genellikle büyük salpları koruma olarak kullanırlar.

Sualtı Deniz Manzaraları, © Taryn Schulz (Kanada) — Birincilik Ödülü "Karabatak Aşkı": Bu fotoğraf Meksika'nın Baja California eyaleti açıklarında, deniz aslanı kolonisiyle bilinen Isla Islotes'te çekildi.

© Daniel Sly (Avustralya) — İkincilik Ödülü Kış aylarında yüz binlerce dev mürekkep balığı (Sepia apama) Güney Avustralya'daki yukarı Spencer Körfezi'nin sığ sularında toplanır. Mürekkep balıkları buraya akıllarında tek bir şeyle gelirler: Çiftleşmek.

© Vanessa Mignon (Avustralya) — Üçüncülük Ödülü Mobula munkiana kümelenmesine tanık olmayı umarak Baja California, Meksika'ya gittim. O gün, derin, mavi sularda onlardan oluşan bir girdap bulduk. Birlikte dönüyor ve yüzüyorlardı. Güzel, hipnotik bir dans gibiydi. Böylesine büyük kümelenmeler görmek, popülasyonlarının iyi durumda olduğunu düşündürebilir. Ne yazık ki Mobula munkiana, IUCN Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde "Hassas" olarak listelenmiştir.

© Michael Sswat (Almanya), Su Üstü Deniz Manzaraları – Birincilik Ödülü Norveç'te kayalık bir kıyıda oturup arkadaşlarınızla birlikte kuzey ışıklarını ve onların deniz yüzeyindeki yansımasını izlemek - daha ne istersiniz ki?

© Emmett Sparling (Kanada) — İkincilik Ödülü Tuamotus, Fransız Polinezyası'ndaki ilk gecemizde, bu çarpıcı takımadaların derinliklerinde ıssız bir mercan adası olan Tahanea'da mola verdik. Okyanusun cama dönüştüğü mükemmel rüzgârsız bir akşam geçirdik. Ertesi sabah su hâlâ cam gibiydi ve bir grup siyah uçlu resif köpekbalığı teknemizin etrafındaki sularda devriye geziyordu. Gökkuşakları ve köpekbalıkları Tuamotus'ta sıkça rastlanan şeyler, asla alışamayacağım iki şey.