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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2024 10:59
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2024 11:27
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Banksy bu resimlerle ne anlattı?

Gizemli sokak sanatçısı Banksy Londra sokaklarında dokuz gün boyunca dokuz ayrı resim yaptı. Hayvan siluetlerinden oluşan eserleri görenler altında yatan anlamı çözmeye çalıştı. Bu arada eserlerinden biri maskeli kişiler tarafından çalındı bir diğeri ise görevliler tarafından silindi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Banksy bu resimlerle ne anlattı?

Londra'da yaşayanlar dokuz gün boyunca Banksy'nin duvarlara yaptığı resimler ile güne başladı. Resimlerde fil, gergedan, maymun, balık, kurt gibi figürler yer alıyordu.

Görseli Büyüt

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Kew Köprüsü'nde duvardaki çıkıntının üzerine resmettiği keçiyle ve aşağı yuvarlanan kayalarla ünlü sokak sanatçısı Banksy, yeniden ortaya çıktı. Görenler, resmi hemen yanında bulunan güvenlik kamerası ile birlikte yorumlayıp "hiçbir yerde güvende değilsiniz" mesajı verdiğini öne sürdü.

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Banksy, batı Londra'daki Chelsea bölgesinde bir binanın duvarına ise, pencerelerden birbirine bakan iki fil resmetti. Görenlerin kimi iklim krizi kimileri ise son dönemde artan ırkçı gösterilere ilişkin mesaj verdiğini söyledi.

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Dünyanın dört bir yanındaki şablon tekniğiyle yaptığı grafitilerle tanınan ve gerçek kimliği bilinmeyen sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'nin başkenti Londra'nın Walthamstow bölgesindeki bir balıkçı dükkanının duvarına iki pelikanın balık tutma anını resmetti. Banksy'nin beşinci yeni çalışması olarak kabul edilen bu eser, sokak sanatı tutkunları tarafından ilgi gördü.

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Sanatçının, Londra'nın güneyindeki Peckham, Rye Lane'de bir uydu anteninin üzerine çizdiği kurt silüetini kısa süre içinde maskeleri kişiler tarafından çalındı.

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Banksy Çizmiş, Beğendik, Silmeyiz
18 Mayıs 2012
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Sanatçının eserlerinden biri Londra’nın kuzeyinde bir reklam panosunu tırmalayan kedi silüetiydi. Bu eserde kısa bir süre sonra görevliler tarafından silindi.

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Sanatçının, Londra’da Charlton’daki Westmoor Caddesi’nde bulunan çalışmasında, bir gergedanın park halindeki araca tırmandığı görülüyor.

Görseli Büyüt

Banksy, dokuz gün boyunca Londra'nın farklı yerlerine sprey boya ile dokuz ayrı resim yaptı. Final resminde ise bir goril, Londra Hayvanat Bahçesi’nin kepengini kaldırarak bir deniz aslanı ve birkaç kuşu serbest bırakıyor, diğer hayvanlar ise içeriden onları gözlüyor.

(Mİ)

banksy resim
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