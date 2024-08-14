Banksy bu resimlerle ne anlattı?

Banksy, dokuz gün boyunca Londra'nın farklı yerlerine sprey boya ile dokuz ayrı resim yaptı. Final resminde ise bir goril, Londra Hayvanat Bahçesi’nin kepengini kaldırarak bir deniz aslanı ve birkaç kuşu serbest bırakıyor, diğer hayvanlar ise içeriden onları gözlüyor.

(Mİ)