AKP iktidarında siyaset, diyanet ve yargıya güven bitti, ekonomiden umut kesildi, dindarlık geriledi, gözler genç siyasetçilerde

Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün geçtiğimiz hafta yayımladığı "Toplum 2024", ‘Türkiye’nin toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel ve manevi dinamiklerinin genel manzarasını tek bir raporda toplarken, bu genel toplumsal eğilimlerin, yaş, toplumsal cinsiyet, sınıf, meslek, inanç grupları ve politik bağlanışlar düzeyinde nasıl dağıldığının dökümünü veriyor. Rapor, ülkenin siyasal ve toplumsal yapısındaki dinamiklerin işleyişlerinin sonuçlarını bir arada görebilmek açısından dikkate değer verileri bir araya getiriyor.

Metodoloji

Raporun sunumunda verilen bilgiye göre araştırma 18 yaş ve üzeri seçmen baz alınarak Türkiye’deki toplumsal eğilimleri ölçmek amacıyla yapıldı. Saha çalışması 19 –22 Eylül 2024 arasında, NUTS 2 bölgelerinde, bilgisayar destekli telefon anket yöntemiyle gerçekleştirildi. 1.514 kişiyle yapılan anketin örneklem büyüklüğü yüzde 95 güven düzeyinde, hata payı ±2,52 olarak hesaplandı.

Başlıca bulgular

Geniş bir toplumsal alanda ve çoğul bir toplumsal zeminden gelen bireylerle görüşülerek hazırlanan raporun başlıca bulguları arasında öne çıkanlar şunlar:

▶ Toplumun en güçlü ortak paydası: Atatürk. Siyasal görüş farklılıklarına karşın cumhuriyetin kurucu önderi toplumun çoğunluğunca ortak değer olarak benimseniyor. Atatürk'e kategorik olarak olumsuz yaklaşanların genel nüfusa oranı yüzde 5,8.

▶ En büyük sorun: Ekonomi. Ekonomik sıkıntılar ve umutsuzluk ülkenin en büyük sorunu olarak -özellikle gençler ve muhalif seçmenler arasında- çok belirgin. Katılımcıların yüzde 76,7’si ekonominin yakın gelecekte düzelmeyeceğini görüşünde.

▶ Din ve dindarlıkta alt üstlük: Son 5 yılda bireylerin dindarlık düzeylerinde düşüş gözlemleniyor. Buna karşılık devlet memurları arasında dindarlıkta yükseliş rapor ediliyor.

▶ Yeni siyasal şahsiyetler: Raporda, özellikle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi son 5 yılda parlayan şahsiyetlere toplumun artan ilgisine ilişkin saptamalar ele alınıyor. AKP içinde de, Erdoğan'ın damadı, silah üreticisi Selçuk Bayraktar’ın gençler arasında popülaritesi yükseliyor.

▶ En güvenilmez kurumlar: Siyasi Partiler. Katılımcılara “Türkiye’de en güvenmediğiniz iki kurumu belirtir misiniz?” sorusunu başa siyasi partileri yerleştirerek yanıtladı. Ankete katılanların yüzde 25,1’i siyasi partilerin, yüzde 18,8'i de Diyanet İşleri Başkanlığının en güvenilmez olduğunu düşünüyor. 18,4 ile yargı üçüncü, 14, 3 ile hükümet dördüncü sıraya yerleşti.

(AEK)