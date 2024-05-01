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Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2024 15:52
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2024 16:47
1 dk Okuma

'Ağır işlerde çalışan eller'

herkes yalan söylüyorsa, elleriniz balçık gibi itaatli, elleriniz karanlık gibi kör, elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun, elleriniz isyan etmesin diyedir. (Nazım Hikmet)

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
'Ağır işlerde çalışan eller'

AA foto muhabiri Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed, Erbil'de yıllarca ağır işlerde çalışan işçilerin ellerini fotoğrafladı. İşçilerin  birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ta ise fotoğraflarını yayınladı.

Görseli Büyüt

Bir mekanikçinin elleri, yağ ve kir içinde, bir günün yorgunluğunu ve emeğini simgeler. Bu eller, arızalı makineleri onarma ve işlerini aksatmadan yürütme çabasının bir yansımasıdır.

Görseli Büyüt

Ağır sanayide çalışan bir işçinin elleri, demir parçaları sımsıkı tutarken. Bu kuvvetli eller, sürekli çalışmanın ve zorlu koşulların altında şekillenmiştir.

Görseli Büyüt

Bir boyacının elleri, boyalarla kaplı olarak yaratıcılığın ve sanatsal ifadenin de somut bir göstergesi. Her leke, bir eserin doğuş anlarını taşır. Ciğerlere giden her zerre ise ömrü biraz daha kısaltır.

Görseli Büyüt

Ağır işlerde çalışan bir kişinin, için eller, sabır ve ustalık demektir. Ve elleri bir ömür boyu yaptığı işin izlerini taşır.

Görseli Büyüt

Tarım işçisinin toprak ve zamanla bütünleşmiş elleri, doğayla iç içe bir yaşamın hikayesini anlatır. Her kırışık, uzun yılların tecrübesini yansıtır.

Görseli Büyüt

Bu eller, emekçinin tecrübesini ortaya koyar. Her bir kırışık, yara yıllarca çekilen çilenin de göstergesidir.

Görseli Büyüt

Bir atölyede çalışan ustaların elleri, zanaat ve tecrübenin buluştuğu noktada. Bu eller, zorluklara karşı dayanıklılığın ve işçilik gururunun kanıtıdır

Görseli Büyüt

Bir atölyede çalışan ustaların elleri, zanaat ve tecrübenin buluştuğu noktada. Bu eller, zorluklara karşı dayanıklılığın ve işçilik gururunun kanıtıdır.

Görseli Büyüt

Bu güçlü eller, sıcak demirleri dövme yeteneğinin yanı sıra, yaratıcılık ve dayanıklılığı da simgeler.

Hep bir ağızdan türkü söyleyip

hep beraber sulardan çekmek ağı,

demiri oya gibi işleyip hep beraber,

hep beraber sürebilmek toprağı,

ballı incirleri hep beraber yiyebilmek,

yârin yanağından gayrı her şeyde

her yerdehep beraber!

diyebilmek için

Nazım Hikmet

(Şeyh Bedreddin Destanı)

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