'Ağır işlerde çalışan eller'
AA foto muhabiri Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed, Erbil'de yıllarca ağır işlerde çalışan işçilerin ellerini fotoğrafladı. İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ta ise fotoğraflarını yayınladı.
Bir mekanikçinin elleri, yağ ve kir içinde, bir günün yorgunluğunu ve emeğini simgeler. Bu eller, arızalı makineleri onarma ve işlerini aksatmadan yürütme çabasının bir yansımasıdır.
Ağır sanayide çalışan bir işçinin elleri, demir parçaları sımsıkı tutarken. Bu kuvvetli eller, sürekli çalışmanın ve zorlu koşulların altında şekillenmiştir.
Bir boyacının elleri, boyalarla kaplı olarak yaratıcılığın ve sanatsal ifadenin de somut bir göstergesi. Her leke, bir eserin doğuş anlarını taşır. Ciğerlere giden her zerre ise ömrü biraz daha kısaltır.
Ağır işlerde çalışan bir kişinin, için eller, sabır ve ustalık demektir. Ve elleri bir ömür boyu yaptığı işin izlerini taşır.
Tarım işçisinin toprak ve zamanla bütünleşmiş elleri, doğayla iç içe bir yaşamın hikayesini anlatır. Her kırışık, uzun yılların tecrübesini yansıtır.
Bu eller, emekçinin tecrübesini ortaya koyar. Her bir kırışık, yara yıllarca çekilen çilenin de göstergesidir.
Bir atölyede çalışan ustaların elleri, zanaat ve tecrübenin buluştuğu noktada. Bu eller, zorluklara karşı dayanıklılığın ve işçilik gururunun kanıtıdır
Bir atölyede çalışan ustaların elleri, zanaat ve tecrübenin buluştuğu noktada. Bu eller, zorluklara karşı dayanıklılığın ve işçilik gururunun kanıtıdır.
Bu güçlü eller, sıcak demirleri dövme yeteneğinin yanı sıra, yaratıcılık ve dayanıklılığı da simgeler.
Hep bir ağızdan türkü söyleyip
hep beraber sulardan çekmek ağı,
demiri oya gibi işleyip hep beraber,
hep beraber sürebilmek toprağı,
ballı incirleri hep beraber yiyebilmek,
yârin yanağından gayrı her şeyde
her yerdehep beraber!
diyebilmek için
Nazım Hikmet
(Şeyh Bedreddin Destanı)