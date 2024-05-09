9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

9 Mayıs Zafer Günü, 79. yıldönümünde başta Rusya olmak üzere dört bir yanda törenlerle kutlandı.

Eylül 1939’da Nazi Almanya’sının Polonya’yı işgal etmesiyle başlayan İkinci Dünya Savaşı, Nazilerin kayıtsız şartsız teslimiyet anlaşması imzaladığı Mayıs 1945’te sona erdi.

Teslimiyet antlaşması, 8 Mayıs Orta Avrupa Saati ile 23.01'de, Moskova Saati ile 9 Mayıs gününün ilk saatlerinde Berlin’de imzalandı. Bu nedenle Sovyet hükümeti, 9 Mayıs’ı ‘Zafer Günü’ olarak ilan etti.

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*Rusya (Fotoğraf: Sefa Karacan/AA) 9 Mayıs Zafer Günü, Rusya’da törenlerle kutlandı.

Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni gerçekleştirildi.

Rusya lideri Vladimir Putin, törende yaptığı konuşmada “Dünyayı değiştiren Büyük Anavatan Savaşı gazileriyle birlikte, Nazizm ile savaşta şehit düşen tüm silah arkadaşlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

*Rusya lideri Putin (Fotoğraf: AA)

*Azerbaycan (Fotoğraf: Resul Rehimov/AA) Azerbaycan'da Kızıl Ordu'nun Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının 79. yıldönümü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Kızıl Ordu’nun Azerbaycanlı generali Hezi Aslanov'un mezarı başında düzenlenen törene, Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, harp okulu öğrencileri, vatandaşlar, İkinci Dünya Savaşı gazileri katıldı.

Törene, Aslanov'la aynı ismi taşıyan torunu Tümgeneral Hezi Aslanov da iştirak etti.

İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusu saflarında 640 binden fazla Azerbaycanlı görev yaptı ve 300 binden fazlası savaşta hayatını kaybetti. Savaş boyunca 130 Azerbaycanlı, "Sovyetler Birliği Kahramanı" ünvanını aldı.

*Bulgaristan (Fotoğraf: Borislav Troshev/AA) 9 Mayıs Bulgaristan’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ve Başbakan Dimitar Glavçev, başkent Sofya'nın merkezindeki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk koydu.

Resmi kutlamaların yanı sıra kalabalık bir grup da “Ölümsüz Alay” sloganıyla geleneksel yürüyüşün ardından şehir merkezinde yıkım çalışmaları süren Kızıl Ordu Anıtı bölgesine çelenk bıraktı.

*Kırgızistan (Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA) 9 Mayıs’ın 79. yıldönümü Kırgızistan'da askeri geçit töreniyle kutlandı. Kırgızistan Savunma Bakanlığı ve Bişkek Belediyesi, başkent Bişkek'te Zafer Meydanı'ndaki Sönmez Ateş Anıtı önünde anma töreni düzenledi. Tören programında konser verildi, Sovyet yapımı araçlar ve silahlar sergilendi.

Törende İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına Sönmez Ateş Anıtı'na karanfil bırakıldı, bir dakikalık saygı duruşunun ardından ülkenin ulusal marşı okundu.

Yaklaşık 100 bin Kırgız’ın can verdiği İkinci Dünya Savaşı’nda, 150 binden fazlası kahramanlık ödülü aldı, 73 Kırgız da kişisel cesaret ve Sovyetler Birliği Kahramanı ünvanına layık görüldü.

*Gürcistan (Fotoğraf: Gürcistan Başbakanlığı) 9 Mayıs Zafer Günü, Gürcistan'da da kutlandı. Etkinlik kapsamında İkinci Dünya Savaşı'nda eski Sovyetler Birliği ordusunda yer alan Gürcü askerlerin anıtlarına çiçekler bırakıldı.