6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler Türkiye ve Suriye'de anıldı

Madencilerin de enkazlarda çalıştığı depremlerde hayatını kaybedenler için Zonguldak'ta da anma etkinliği düzenlendi. Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri ile madenciler, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Baretleri ve işçi kıyafetleriyle anma programına katılan madenciler ile üyeler, anıta karanfil bıraktı.