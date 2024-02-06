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HABER
Yayın Tarihi: 6 Şubat 2024 10:42
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2024 13:44
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6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler Türkiye ve Suriye'de anıldı

6 Şubat 2023'te, Maraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de, ardından Elbistan ilçesinde saat 13.24’te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler Türkiye ve Suriye'de anıldı

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde depremlerin yaşandığı şehirler başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde anma programları düzenlendi. Suriye'de de mumlarla hayatını kaybedenler anıldı. 

Görseli Büyüt

Antep'in İslahiye ilçesinde depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

Görseli Büyüt

Depremin merkez üssü Maraş'ta, yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi önünde de anma etkinliği düzenlendi.

Görseli Büyüt

Adana'da hayatını kaybeden yurttaşlar için 04.17'de anma programı yapıldı. 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın da olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

Görseli Büyüt

Malatya'daki Hayat Sitesi'nde hayatını kaybeden 17 kişi için sitenin yerinde anma etkinliği yapıldı.

Görseli Büyüt

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşamını yitirenler, düzenlenen programla anıldı. İlçe Müftüsü Hasan Fındık tarafından Kuran okunan anmada, St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi papazı Abdullah Yumurta depremde yaşamını yitirenler için dua etti.

Görseli Büyüt

Suriye'nin kuzeybatısındaki Cinderes beldesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Suriye Sivil Savunma ekipleri tarafından organize edilen etkinliğe bölge halkı, depremde yakınlarını kaybedenler ve depremzedeler katıldı. 

Görseli Büyüt

Madencilerin de enkazlarda çalıştığı depremlerde hayatını kaybedenler için Zonguldak'ta da anma etkinliği düzenlendi. Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri ile madenciler, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Baretleri ve işçi kıyafetleriyle anma programına katılan madenciler ile üyeler, anıta karanfil bıraktı.

Görseli Büyüt

Maraş'ta depremde hayatını kaybeden avukatlar anıldı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Kahramanmaraş Barosu tarafından anma programı düzenlendi. TBB Başkanı Erinç Sağkan ve Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül'ün de katıldığı programda depremde hayatını kaybeden avukatlar ve yurttaşlar için dua edildi.

Görseli Büyüt

Osmaniye'de yaşamlarını yitirenlerin anısına "Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirildi.

Görseli Büyüt

Kırklareli'nde depremzedelerin katılımıyla anma programları düzenlendi. Kırklareli Belediyesi tarafından Şevket Dingiloğlu Parkı'nda düzenlenen programda 04.17'de saygı duruşunda bulunuldu.

Görseli Büyüt

Diyarbakır'daki AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesindeki program 04.17'de kurtarma ve ilkyardım araçlarının sirenlerini çalmasıyla başladı. Programda Vali Ali İhsan Su, arama kurtarma ve ilk yardım ekipleriyle bir araya geldi.

Görseli Büyüt

Adıyaman'da 46 yıl önce inşa edilen saat kulesi depremlerde "04.17"de durduğu için şehrin simgesi haline geldi. Saat kulesi, dört tarafına yapılan çalışma ile kalıcı anıta dönüştürüldü. Etrafı ışıklandırılan saat kulesinin dört yanına depremin oluş tarihi ve saati yazıldı. 

Görseli Büyüt

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler için çeşitli anma programları düzenlendi. Yoğun sisin kapladığı İnönü Caddesi'ndeki Rana Apartmanı'nın kaldırıldıktan sonra boş kalan alanına, afetin yıl dönümünde ölenlerin yakınları tarafından mumlar konuldu.

Görseli Büyüt

Hatay

Görseli Büyüt

Hatay

6 Şubat depremleri anma
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