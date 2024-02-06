6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler Türkiye ve Suriye'de anıldı
6 Şubat depremlerinin yıldönümünde depremlerin yaşandığı şehirler başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde anma programları düzenlendi. Suriye'de de mumlarla hayatını kaybedenler anıldı.
Antep'in İslahiye ilçesinde depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.
Depremin merkez üssü Maraş'ta, yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi önünde de anma etkinliği düzenlendi.
Adana'da hayatını kaybeden yurttaşlar için 04.17'de anma programı yapıldı. 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın da olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.
Malatya'daki Hayat Sitesi'nde hayatını kaybeden 17 kişi için sitenin yerinde anma etkinliği yapıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşamını yitirenler, düzenlenen programla anıldı. İlçe Müftüsü Hasan Fındık tarafından Kuran okunan anmada, St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi papazı Abdullah Yumurta depremde yaşamını yitirenler için dua etti.
Suriye'nin kuzeybatısındaki Cinderes beldesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Suriye Sivil Savunma ekipleri tarafından organize edilen etkinliğe bölge halkı, depremde yakınlarını kaybedenler ve depremzedeler katıldı.
Madencilerin de enkazlarda çalıştığı depremlerde hayatını kaybedenler için Zonguldak'ta da anma etkinliği düzenlendi. Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri ile madenciler, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Baretleri ve işçi kıyafetleriyle anma programına katılan madenciler ile üyeler, anıta karanfil bıraktı.
Maraş'ta depremde hayatını kaybeden avukatlar anıldı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Kahramanmaraş Barosu tarafından anma programı düzenlendi. TBB Başkanı Erinç Sağkan ve Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül'ün de katıldığı programda depremde hayatını kaybeden avukatlar ve yurttaşlar için dua edildi.
Osmaniye'de yaşamlarını yitirenlerin anısına "Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde depremzedelerin katılımıyla anma programları düzenlendi. Kırklareli Belediyesi tarafından Şevket Dingiloğlu Parkı'nda düzenlenen programda 04.17'de saygı duruşunda bulunuldu.
Diyarbakır'daki AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesindeki program 04.17'de kurtarma ve ilkyardım araçlarının sirenlerini çalmasıyla başladı. Programda Vali Ali İhsan Su, arama kurtarma ve ilk yardım ekipleriyle bir araya geldi.
Adıyaman'da 46 yıl önce inşa edilen saat kulesi depremlerde "04.17"de durduğu için şehrin simgesi haline geldi. Saat kulesi, dört tarafına yapılan çalışma ile kalıcı anıta dönüştürüldü. Etrafı ışıklandırılan saat kulesinin dört yanına depremin oluş tarihi ve saati yazıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler için çeşitli anma programları düzenlendi. Yoğun sisin kapladığı İnönü Caddesi'ndeki Rana Apartmanı'nın kaldırıldıktan sonra boş kalan alanına, afetin yıl dönümünde ölenlerin yakınları tarafından mumlar konuldu.
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